Sedes electorales de las elecciones del FC Barcelona 2026: Dónde se puede votar y horarios de las mesas

El FC Barcelona afronta este domingo uno de los momentos más importantes de su historia reciente. Este 15 de marzo, el club azulgrana celebrará las elecciones presidenciales para escoger al nuevo mandatario de la entidad, donde Joan Laporta y Víctor Font se disputarán el cargo en una auténtica batalla frontal entre ambos. En total, 114.504 socios de la entidad están llamados a votar durante los presentes comicios, aunque muchos todavía tienen muchas dudas sobre cómo poder ejercer su derecho a voto en las próximas elecciones.

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona se celebrarán este 15 de marzo desde las 9:00h. hasta las 21:00h. Durante toda la jornada electoral, coincidiendo con el partido entre el FC Barcelona y el Sevilla en el Spotify Camp Nou, los socios que cumplan ciertos requisitos podrán ejercer su derecho a voto.

El FC Barcelona celebra un proceso electoral para escoger al nuevo presidente del club / FCB

Saber si formas parte de los 114.504 socios de los que forma el censo electoral de las presentes elecciones es sencillo. En primer lugar, se debe tener 18 años o más y no estar legalmente incapacitado; en segundo y último término, los socios deben estar incluidos en el censo electoral actual, al cual se accede si se dispone de un año de antigüedad como mínimo de socio y no se tiene la condición de socio suspendida. En el día de la votación será necesario llevar un documento de identidad válido, como puede ser el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir.

¿Dónde se puede votar en las elecciones del Barça? Sedes y horarios

Votar en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona solamente se podrá hacer de manera presencial. A pesar de las múltiples quejas de los socios sobre recuperar la votación por correo que se implementó en 2021 debido al Covid-19, el club azulgrana ha desestimado la medida y se deberá acudir a una de las cinco sedes habilitadas por el club para poder decidir el futuro del Barça. No se podrá votar en ningún otro recinto y el voto será único, personal e intransferible.

Barcelona — Instalaciones Spotify Camp Nou, Av. Aristides Maillol, s/n

— Instalaciones Spotify Camp Nou, Girona — Casa de Cultura, Pl. de l’Hospital, 6

— Casa de Cultura, Tarragona — Palau de la Diputació de Tarragona, P.º St. Antoni, 100

— Palau de la Diputació de Tarragona, Lleida — Federació Catalana de Futbol, C. Riu Besòs, 8

— Federació Catalana de Futbol, Andorra la Vella — Centre de Congressos, Pl. del Poble, s/n

Existen cinco sedes habilitadas por el FC Barcelona para poder votar: Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y una última en Andorra la Vella. Los socios interesados en ejercer el derecho a voto deberán llevar sus respectivos carnets al sitio indicado para votar en los distintos recintos. En la sede de Barcelona, en el Spotify Camp Nou, se podrá acceder al recinto de votación por tres entradas distintas. Una es el acceso 9, situado en la avenida Joan XXIII. Las otras dos son el acceso 12 y el acceso 15, ambos situados en la avenida Aristides Maillol. Una vez dentro del recinto por cualquiera de estos accesos, hay que seguir los carteles informativos hasta llegar al espacio habilitado para votar. Además, se indica que hay entrada accesible para personas usuarias de silla de ruedas.

Dónde se vota en las elecciones al FC Barcelona / FCB

Las mesas electorales estarán dispuestas en las cinco sedes el territorio desde las 9:00h. hasta las 21:00h. Ese mismo día se procederá al escrutinio de los votos y, finalmente, al anuncio del nuevo presidente del FC Barcelona, que será Joan Laporta o Víctor Font.