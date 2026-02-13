La sede de Laporta pudo ser la de Font

Las elecciones a la presidencia del Barça están llenas de anécdotas y curiosidades. Una de ellas, por ejemplo, hace referencia al local que acabará siendo sede electoral de Joan Laporta. La sede del presidente saliente estará ubicada en el número 173 de la calle Provença de Barcelona, entre Muntaner y Aribau, en pleno Eixample. Es un local a pie de calle que fue antes sede de una oficina de seguros y que estaba en alquiler, un local que en poco se parece a la sede de Laporta en las últimas elecciones, situada en la fábrica de cerveza Moritz, en plena Ronda de Sant Antoni. El local ha empezado a adecuarse estos días y esta previsto que el próximo martes se inaugure coincidiendo con la presentación de la candidatura de Joan Laporta.

Lo curioso del caso es que la sede de Laporta estuvo a punto de ser la de Víctor Font. La candidatura ‘Nosaltres’ que encabeza el empresario de Granollers negoció su alquiler, pero acabó logrando unas mejores condiciones de la sede que acabó eligiendo, situada en la Avenida Diagonal de Barcelona, concretamente en el número 468, sede que fue inaugurada el pasado domingo. Por cierto, horas después de la inauguración de la sede, pasó por delante de la misma quien fue director general del FC Barcelona en la primera etapa de Laporta como presidente, Joan Oliver.