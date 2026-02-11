Una sede electoral está junto al domicilio de Joan Laporta y no es la suya

Avanza el proceso electoral y los precandidatos siguen dando pasos y configurando sus equipos directivos. Xavier Vilajoana anunció ayer el nombre de dos nuevos miembros de la que sería su junta directiva en caso de victoria en las elecciones del 15 de marzo. Se trata de Anna Pagès y Carlos López de la Vieja. Ambos ya formaron parte del equipo de Vilajoana en las pasadas elecciones.

Vilajoana también inaugurará hoy la que será su sede electoral. Estará muy cerca del Spotify Camp Nou, apenas a 200 metros, en el número 682 de la Avenida Diagonal de Barcelona. Se da la circunstancia que la sede está muy cerca del domicilio particular de otro precandidato en estas elecciones, el presidente saliente, Joan Laporta.

Y no es la única casualidad que tiene la sede electoral de Vilajoana. Está en un edificio de trece plantas en el que en su día tuvo su sede la Fundación Leo Messi y también KPMG, multinacional experta en auditorías y que en su día trabajó con el Barça. Pero todavía hay más. Es el mismo edificio que eligió como sede la constructora turca Limak, encargada de las obras del Spotify Camp Nou y cuya elección ha sido criticada por Vilajoana en más de una ocasión. Y más, también tiene despacho en el mismo edificio New Era Visionary Group, el grupo inversor de Ruslan Birladeanu que se hizo con la concesión de parte de los famosos 475 asientos VIP del Spotify Camp Nou. Está claro que el número 682 de la Avenida Diagonal de Barcelona tiene un tinte azulgrana.