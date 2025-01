La sede del clásico, en el aire: ¿Qué harías tú?

Cuando faltan poco más de 100 días para la disputa del Clásico liguero entre Barcelona y Real Madrid, todavía no está nada claro qué estadio acogerá el envite de la segunda vuelta entre azulgranas y madridistas. Las obras del Camp Nou podrían no estar terminadas para entonces y Montjuïc no es opción más allá de abril, pues el acuerdo expira entonces y el Ayuntamiento ya tiene compromisos para mayo. Ante tal escenario, el club se plantea múltiples sedes que hipotéticamente podrían acoger el Clásico. Algunas de ellas son en España; otras, en el extranjero.

El estadio del Girona podría ser una opción factible por proximidad, aunque ese fin de semana el equipo de Míchel tiene partido en casa y, además, la capacidad de Montilivi, de solo 15.000 espectadores, también ejerce como 'hándicap'. El RCDE Stadium del Espanyol sería otra alternativa. Los blanquizaules juegan fuera esa jornada, pero parece altamente improbable que ni el rival ciudadano del Barça ni la propia entidad culé quieran dicha opción.

El Metropolitano supondría otra alternativa, pero el Atlético juega en casa ese fin de semana, por lo que ya se complicaría la cosa a nivel de horarios. Eso sí, la capacidad del estadio 'colchonero' jugaría a favor, pues caben hasta 70.000 espectadores. Otras opciones de España serían el Sánchez Pizjuán y La Cartuja, donde el Barça ya ha jugado varias finales de Copa en los últimos años.

Varias opciones en Francia

El Vélodrome de Marsella sería otra opción. El equipo de De Zerbi no juega en casa ese fin de semana y de Barcelona a Marsella 'solo' hay cinco horas en coche. En Francia también estaría disponible el Groupama Stadium de Lyon, cuyo destino sería un poco más largo que Marsella en carretera, pero tampoco mucho más. El campo del Saint-Étienne sería otra alternativa.

En Inglaterra, Wembley sería una alternativa exótica y cabrían hasta 90.000 personas, aunque el mítico estadio londinense acoge mucho eventos y conciertos, por lo que resultaría complejo cuadrar fechas.

Por último, Miami y Arabia Saudí responderían a opciones más complejas por el hecho de ser desplazamientos mayúsculos en los que también debería tenerse en cuenta la posición del Real Madrid a la hora de afrontar un viaje tan largo.