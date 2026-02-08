Los secretos de Tommy Marqués, la enésima joya 'made in La Masia'

Tommy Marqués vivió ese día, el que todo canterano que viste la camiseta blaugrana sueña con vivir. Martí Riverola lo definió de esta manera cuando se estrenó de la mano de Guardiola en 2011: "Llevo toda la vida preparándome para este momento". El barcelonés lo disfrutó ante el Mallorca, entrando por Fermín López cuando faltaban seis minutos para el final, culminando un camino muy largo que arrancó siendo un niño: "Lo que siento es increíble, indescriptible, todavía no me entra en la cabeza. Es un sueño hecho realidad”, confesó tras el partido, aún con la emoción a flor de piel.

Marqués llegó al Barça procedente del Europa con ocho años y hoy ya tiene diecinueve. Fue quemando etapas, aunque no de forma lineal porque es uno de esos casos de crecimiento tardío, como le ocurrió a Fermín López. "Era un tirillas", recuerdan quienes le conocieron entonces. Cuando dio el estirón, en edad cadete, pasó algunos problemas físicos derivados de la estirada y una grave lesión de rodilla que frenaron su progresión. El Barça, pese a ello, siguió confiando en él, por eso decidió cederlo a la Damm en su primer año juvenil. Allí volvió a disfrutar y a sentirse futbolista, recuperando sensaciones que le permitieron regresar al Barça incluso antes de lo esperado, a media temporada.

Marqués, el último debutante de Flick / FCB

Al finalizar su etapa juvenil, el club le renovó por tres temporadas (abril de 2025), hasta el 30 de junio de 2028. El futbolista está devolviendo la confianza afianzándose en el Barça Atlètic de Belletti. Es sobre todo en el filial cuando Deco y Bojan, desde la dirección deportiva, entendieron que estaban ante un futbolista distinto y que "tiene muy buena pinta", como aseguran desde el club. No tardaron en recomandarle a Hansi Flick que le echara un ojo. Enamorado del fútbol de De Jong, lo que el alemán vio le encantó y no dudó en llevárselo a entrenar con los grandes.

Flick quiso hacerle debutar antes

No ha sido hasta la convocatoria oficial número catorce cuando Marqués pudo debutar de forma oficial. Hansi llevaba, sin embargo, varias semanas buscando el momento para premiar su compromiso y adaptación a la primera plantilla dándole la alternativa. A punto estuvo de entrar al césped en el Albacete-Barça: esa era la idea del entrenador, aunque las circunstancias del partido y los problemas físicos de Araujo a quince minutos del final evitaron su debut. Por eso cuando Bernal marcó el tercero ante el Mallorca, Flick no dudó ni un instante.

No solo fue un día enorme para el futbolista, sino también para sus familiares. Dos de ellos, su madre, separada de su padre desde hace muchos años, y una de sus dos hermanas, lo vieron en directo desde la grada del Camp Nou, mientras que su padre y su otra hermana no pudieron estar presentes porque estaban trabajando. Quim Marqués, que así se llama el papá, regenta un restaurante de éxito en el barrio de Gràcia, el Piropo, cuya carta está inspirada en platos de los años 80. Su hija, hermana de Tommy, también es una de sus responsables.

Estudiante de CAFD

Quim Marqués, cuya trayectoria es amplia y reconocida en Barcelona tras devolver el sabor tradicional de la paella de la Barceloneta en el Suquet de l'Almirall (también lideró el Pepa Tomate e impulsó el Santa Magdalena), ahora vuelve a la carga mientras su hijo da a conocer su apellido al mundo vestido co la camiseta del Barça. Más allá del fútbol, Tommy es un chico tranquilo con los valores que le vienen de familia y se potencian en el fútbol base blaugrana. Este año ha empezado a estudiar CAFD, así que, pese a que Flick le ha abierto las puertas de la elite de par en par ("puede ser jugador del primer equipo la próxima temporada", dijo tras el partido), mantiene los pies en el suelo. Marqués es un producto 'made in La Masia' cocinado a fuego lento que tiene muy buena pinta.