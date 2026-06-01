Los secretos de la reunión con el City por Haaland

Carles Planchart, exanalista de Pep Guardiola y una de las voces más reconocidas en el ámbito táctico del fútbol europeo, explicó este lunes en La Posesión de SPORT los secretos de las negociaciones con Erling Haaland para fichar por el Barça.

Planchart aseguró que llegó a producirse una reunión con el entorno del actual atacante del Manchester City con el objetivo de posicionar al Barça como destino preferente en caso de una futura salida durante la campaña electoral dentro de la candidatura de Víctor Font.

"Hubo una reunión con Haaland en marzo. Era controlar que Haaland quisiera irse del City y tener la prioridad de venir al Barça. Encajaría mucho. Estaba cerrado. No hay ningún interés ahora del Barça de tener esta prioridad. En ese momento servía para un contrapeso electoral. Si hay que esperar, esperaremos. Los jugadores tienen contrato", afirmó.

Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos, el tridente de Víctor Font para la dirección deportiva de Víctor Font / Dani Barbeito

El analista, que también colaboró en el proyecto de Víctor Font durante las elecciones presidenciales del Barça de 2021, se mostró convencido de que el internacional noruego contempla con buenos ojos jugar algún día en LaLiga.

"Yo veo a Haaland en el Barça. Por edad, por futuro, por gol, por forma de jugar... es killer de área. Estoy convencido de que le gustaría venir a España. Tiene casa en Marbella", comentó.

Además, Planchart considera que el Real Madrid no representa actualmente el escenario ideal para el delantero del Manchester City debido a la presencia de Kylian Mbappé y a cuestiones relacionadas con el estilo de juego.

"Él sabe que no puede ir al Madrid mientras esté Mbappé. Sería un error, un cromo más. Y más como está la situación ahora en Madrid. Él le da mucha importancia a la forma de jugar. No es la mejor opción para él", sentenció.