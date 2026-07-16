Los secretos de la operación Adeyemi al Barça: Mendes, la llamada del jugador al Dortmund y la rápida reacción de Deco

Karim Adeyemi será hoy jugador oficialmente del Barça por las próximas cinco temporadas. Ha sido una de las operaciones sorpresa y relámpago del verano que se cerró solo en 48 horas cuando el club blaugrana decidió ir a por él para cubrir posibles salidas de la parcela ofensiva del equipo. 'Bild' explica con todo lujo de detalles cómo se fraguó el fichaje y el rápido movimiento que hizo Deco para formalizar el acuerdo económico y cumplir así con la palabra que habían dado a su agente, Jorge Mendes, y al propio jugador, que se mojó mucho para que todo pudiera llegar a buen puerto.

La operación se inició el pasado miércoles, cuando el Barça comunicó oficialmente su interés por el futbolista. Fue una llamada directa de Deco hacia el director general deportivo del Dortmund, Lars Ricken y el director deportivo Sebastian Kehl. Los dirigentes alemanes tenían claro que el futbolista iba a salir en este mercado ya que Mendes se lo había advertido tras rechazar todas las propuestas de renovación que le habían puesto encima de la mesa.

La primera propuesta blaugrana fue de 20 millones de euros fijos. El Barça tenía claro que manejaba los tiempos de la operación y aseguró en ese momento que era la mejor propuesta que podían poner encima de la mesa por la situación contractual del jugador, al que le quedaba solo un año de contrato. Los dirigentes deportivos del Dortmund rechazaron la oferta, pero pusieron una condición. Querían recuperar, al menos, el dinero que habían invertido por él cuando le ficharon del Salzburgo. Aceptaban no tener plusvalía, pero querían llegar a los 31 millones.

La situación se crispó algo y fue entonces cuando intervino Adeyemi, quien llamó personalmente al club para dejar claro que no iba a escuchar ninguna otra oferta que no fuera la del Barça e instó a que se abriera una rápida negociación. Adeyemi estaba pasando unas cortas vacaciones en Estados Unidos, dónde se reunió con Marco Reus (Los Angeles Galaxy) y excompañero suyo en el Dortmund.

Con la mediación de Jorge Mendes, Deco se movió pronto y lanzó 24 horas después una segunda oferta de 22 millones de euros, más nueve en objetivos fácilmente alcanzables ya que la mayoría se tratan de logros deportivos del equipo blaugrana. En el Dortmund han insistido en que se irán cobrando todos con total seguridad. El Barça ya advirtió entonces que era la propuesta final y que no iba a mejorarse. O la aceptaban o se exponían a que el extremo saliera libre en el 2027. El Dortmund aceptó verbalmente y se dio por cerrado el traspaso a la espera de la redacción de documentos. El Dortmund sí que asume que el 35 por ciento de los derechos de una futura venta serán difíciles de monetizar ya que el club blaugrana difícilmente dará salida al futbolista en los próximos años.

En la información también se revela la aparición de Hansi Flick, que influyó de forma clara para que Adeyemi diera el OK a la operación explicándole el proyecto deportivo y sus opciones en el Barça. El futbolista regresó de Estados Unidos y solo pasó unas horas en Dortmund para cerrar su casa, despedirse de los empleados del club y viajar a Barcelona.