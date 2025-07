Los secretos tras el 'no' de Nico al Barça

“Qué pereza volver de nuevo al culebrón de Nico Williams” o “cada día salen 8 nuevos rumores y no fichamos a nadie”, son algunas de las frases que más se han escuchado por las calles de Barcelona este mes de junio. Y no es para menos. El ruido generado por el potencial fichaje de Nico Williams ha generado informaciones extremadamente contradictorias en Bilbao y Barcelona.

Una reunión destapada por el Diario SPORT el pasado viernes 13 de junio hizo saltar las alarmas en ambas ciudades, aunque de diferentes maneras y con varios desmentidos. La verdad absoluta no la tiene nadie y solo Nico y su entorno más cercano sabrán exactamente el porqué de las cosas, pero mediante este artículo trataremos de desvelar algunos detalles curiosos que aún no han visto la luz.

Para empezar debemos remontarnos al viernes de 13 junio. Todo transcurre con total normalidad. Laporta está en su despacho de las oficinas del Camp Nou y Deco en la Ciutat Esportiva. El presidente, eufórico y loco de contento, se dispone a rubricar su firma en el contrato para enviar los 25 millones de euros a La Liga. Por fin, el culebrón ha llegado a su fin. El documento deberá ser validado por la patronal y, una vez haya sido aceptado, el Espanyol recibirá el dinero, haciendo que Joan Garcia se convierta automáticamente en jugador azulgrana. No hay mejor manera de empezar el fin de semana.

Mientras tanto, Deco, que trabaja en varios asuntos a la vez pero no quita ojo al pago de la cláusula del guardameta, aguarda en su despacho. Tiene una reunión muy importante a las 3 del mediodía en un hotel y, aunque supone algo, no sabe del todo qué va a deparar ese encuentro. El director deportivo azulgrana, en busca de total discreción, reserva un salón privado en el Hotel Torre Melina, que destaca por su cercanía con la Ciudad Deportiva y difícil acceso al público corriente. En el interior se encuentra con Félix Tainta y una persona de su máxima confianza. Sin nadie saberlo, en el interior de esa sala se está llevando a cabo una de las reuniones más importantes del año.

Múltiples frentes abiertos

Ahora remontémonos una semana atrás: domingo, 8 de junio. España disputa las semifinales de la Nations League ante Portugal en Múnich. El agente del jugador navarro aprovecha que Nico será titular en el partido y se desplaza a la ciudad alemana. Horas antes del partido se cita con el director deportivo del Bayern, Max Eberl, en un restaurante para discutir las condiciones de un posible traspaso.

El Bayern propone unas cifras y su agente escucha la propuesta de un club que está completamente desesperado por hacerse con los servicios del jugador español. Es el agente quien tiene la sartén por el mango, por lo que no hay prisa en tomar una decisión. Mientras tanto, el Athletic Club intenta que acepte una propuesta de renovación que en el momento de la reunión se prevé muy complicada pues el representante da a entender en todo momento —y en petit comité— que Nico saldrá del club este verano.

La reunión termina y es por la noche, curiosamente en la media parte del España-Portugal, cuando Félix Tainta toma la decisión de contactar con Deco. Sin embargo, se encuentra con algo que no esperaba: Deco ha cambiado de teléfono y el agente no lo tiene guardado en su agenda. Tras hacer un par de consultas, obtiene el nuevo número de teléfono y le escribe la mañana siguiente. Tainta le pide una reunión para ponerse al día y Deco acepta. Eso sí, la reunión esta vez iba a ser en Barcelona por cuestiones de agenda del director deportivo azulgrana, algo que el agente del navarro acepta a diferencia del año pasado —se citaron en Zaragoza al ser un punto medio entre Barcelona y Pamplona, ciudad en la que el representante reside—.

Félix Tainta, agente de los hermanos Williams, reabrió los contactos con Deco / Instagram

El lugar de la reunión, pese a resultar insignificante, dice mucho del estado de una negociación. Ya no se citan en terreno neutral para demostrar que la negociación es 50%-50%. Ahora es el agente del futbolista quien solicita una cita y además no pone problema alguno para viajar a Barcelona y verse con el director deportivo. La reunión dura una hora y media. En ella, Tainta expone a Deco las ganas que tiene Nico de fichar por el Barça y en ningún momento hace referencia a las garantías de inscripción que finalmente resultarán decisivas. Fuentes de la reunión aseguran que fue un encuentro sincero y sin faroles. Tainta transmite el deseo de su jugador y Deco escucha y analiza. Nada definitivo. Una vez termina la reunión, Deco se marcha del hotel y el agente navarro aprovecha para comer en el restaurante del mismo antes de regresar a Pamplona.

Cuando SPORT se pone en contacto con él para avisar que la noticia se iba a publicar —y ofrecerle el derecho a trasladar su versión a los medios—, Tainta niega por activa y por pasiva que hubiera venido a reunirse con el Barça. Todo lo contrario, asegura que ha venido por otros motivos, en concreto al concierto de “Billie, que es mi cantante favorita”. Al ser preguntado, por mera curiosidad, por el apellido de la cantante, el agente no supo responder, algo que da pie a dudas pues no es muy común olvidar el nombre de tu cantante favorita. En efecto, se refería a Billie Eilish, una cantante británica especialmente escuchada por adolescentes de entre 15 y 20 años de edad, algo bastante alejado de los 58 años que tiene el representante.

Sentado frente a Félix se encuentra un tal Juan, a quien el agente describe como “un amigo mío que trabaja en la industria de la música y no tiene nada que ver con el fútbol”. Esa persona supuestamente dedicada a la música era nada más y nada menos que Juan de Dios Carrasco, persona de confianza de Félix Tainta y hermano del Lobo Carrasco, que fue el encargado de actuar de enlace entre Barça y Athletic para fichar a Nico Williams hace dos veranos. Jordi Cruyff y Mateu Alemany estuvieron en constante contacto durante semanas con él, que se encargó de llevar las negociaciones en representación del jugador, aunque finalmente no se llevó a cabo el fichaje.

Ahora volvamos al tema. La reunión sale publicada en exclusiva en SPORT y todos los periodistas conocedores del mercado como Fabrizio Romano o David Ornstein se hacen eco. A todo ello, el agente lo desmiente a todos los periodistas de Bilbao a la vez que asegura estar convencido que “ha sido el club quien ha filtrado el sitio y la hora de la reunión”, algo que no tiene mucho sentido pues, sin saberlo, estaba confirmando de manera indirecta que la reunión sí existió.

Laporta se enteró de la noticia al verla publicada en SPORT. “Ostras, algo me dijo Deco el otro día del tema Nico pero andaba ocupado y no lo recordaba”, aseguraba el presidente a su gente más cercana, la misma que decía verlo muy contento de ver que Nico por fin mostraba sus ganas de venir al Barça. “Nos ha sorprendido mucho su reacción porque no ha sido vengativo ni rencoroso, todo lo contrario, le ha gustado la respuesta de Nico”, decían.

Cambio de guion

Llegados al fin de semana con el ‘boom’ mediático espectacular, todas las portadas hablaban de Nico Williams, pero ahora era el turno de Deco, quien debía negociar unas condiciones ventajosas para ambas partes. La parte positiva era que no hacía falta negociar de cero pues el año pasado ya se hizo gran parte del trabajo. Los siguientes días fueron transcurriendo con cierta normalidad hasta que el Barça notó un cambio en el comportamiento del agente azulgrana, que repentinamente pedía más garantías. Su actitud sorprendió bastante especialmente a la comisión deportiva, que no entendía muy bien por qué esperó tanto a expresar su petición en lugar de hacerlo en la primera reunión. “Si se hubiera hablado claro de primeras todo hubiera sido más fácil”, relatan miembros de la directiva a SPORT.

El final del capítulo llegó el pasado jueves por la noche. Laporta cenaba tranquilamente en un restaurante japonés en el barrio de Pedralbes y un aficionado, de manera muy educada, esperó a que el presidente terminara de cenar para pedirle una fotografía. Laporta, que se caracteriza por su amabilidad y cercanía con el aficionado, se levantó para fotografiarse y mientras tanto el aficionado le preguntó “Presi, perquè Nico posa tantes dificultats?”. Lejos de responder brevemente y seguir con su cena, respondió: “el representante quiere la cláusula liberatoria y nosotros no vamos a aceptar nada de eso. No pagaremos 60 millones para que después se pueda ir gratis. No hay nada hecho”.

Laporta intuyó el cambio de postura de Nico días antes de la renovación con el Athletic / Javi Ferrándiz

Dichas declaraciones ponen de manifiesto que a finales de semana el Barça ya se temía lo peor. Y como se suele decir, “cuando el río suena, agua lleva”. Ni doce horas más tarde, el Athletic hacía oficial la renovación de Nico Williams hasta 2035 con una cláusula de 100 millones de euros. Mientras tanto, el enfado en las oficinas del Barça era mayúsculo, a pesar de que varios trabajadores celebraban su permanencia en el Athletic, pues prefieren ver a Luis Díaz de azulgrana. Sin lugar a duda, una de las jugadas de ajedrez más cortas pero intensas del verano. ¿Traición al Barça o lealtad al Athletic? ¿Acierto o error? El tiempo dirá…