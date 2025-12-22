El secreto de la longevidad de Lewandowski para seguir en la élite con 37 años: "Lo importante no es lo que hago ahora, sino lo que he hecho los últimos 10 años"

El delantero azulgrana, Robert Lewandowski, es uno de los futbolistas con mejor físico del mundo a su edad, 37 años. Aunque es cierto que las carreras deportivas se han ido ampliando con el avance del conocimiento científico y el funcionamiento del cuerpo en el alto rendimiento, el del polaco destaca por seguir luciendo una musculatura envidiable que no tantos son capaces de mantener en el punto de la carrera en el que se encuentra el '9' del Barça.

Para ello se somete a unos entrenos exigentes, tanto con el equipo, como en su tiempo libre, que le permiten estirar la carrera en el primer nivel futbolístico. "Lo importante no es lo que hago ahora, sino lo que he hecho los últimos 10 años: comida saludable, calidad del sueño, entrenos fuertes...", revela como uno de los secretos junto con el 'youtuber' TheGrefg, que se ha sometido a uno de los entrenos de 'Lewy' en su gimnasio.

"El primer momento en el que me plantee mi futuro fue a los 21 o 22 años. Bebía leche cada día para desayunar, pero me sentía cansado al entrenar después", por eso tuvo que adaptar su alimentación y eliminar algunos de sus 'pecados' como el "chocolate blanco".

Otro de los secretos es la eliminación del gluten de la dieta, una tendencia que también adquirió Novak Djokovic: "Noté una gran diferencia al dejarlo", asegura, aunque todo forma parte de un proceso que ha ido adquiriendo con los años.

Robert Lewandowski durante un entrenamiento / EFE

Comenta que lo más importante, sin embargo, sigue siendo el entreno y la fortaleza mental, seguido del tipo de alimentación y, finalmente, el sueño, que en el caso de Lewandowski ocupa "ocho horas, más o menos". En este sentido, revela que con el equipo entrena "tres veces por semana", aunque depende mucho de la cantidad de partidos en el calendario.

La previa de los partidos

Antes de jugar los futbolistas se someten a una sesión de activación muscular para empezar a poner el cuerpo a tono para el choque posterior: "Hacemos estiramientos y jugamos mucho al fútbol-tenis", revela. Sin embargo, donde realmente compiten es en el ping-pong, y 'Lewy' se considera el mejor del equipo, junto con su compatriota Szczęsny y Pedri.

El mejor momento de su carrera

Respecto a qué partido recuerda como uno de los que más felicidad le aportaron menciona el primero que jugó de Champions en el Camp Nou, contra el Viktoria Plzen, en el que anotó su primer 'hat trick' como azulgrana. Tampoco olvida el icónico encuentro con el Bayern donde metió cinco tantos en nueve minutos contra el Wolfsburgo en Bundesliga, en 2015, así como los cuatro que le endosó al Real Madrid de Cristiano Ronaldo en la Champions de 2013.

Robert Lewandowski celebra su primer hat trick con el FC Barcelona, en 2022. / AP/Joan Monfort

El momento de la retirada

Con 37 años a sus espaldas, la carrera del polaco está cerca de su fin, aunque no quiere poner fechas: "Depende de cómo me sienta. Físicamente, me siento bien y también mentalmente, pero también influye lo que me diga el corazón y ahora mismo no tengo grandes planes de futuro", comenta 'Lewy', que confirma que "no tiene prisa", por lo que según sus palabras podría pensarse en que no le importaría continuar en el máximo nivel unos años más.