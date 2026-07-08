El secreto del insaciable Gerard Martín para seguir creciendo

La actividad en la Ciutat Esportiva Joan Gamper no se detiene ni siquiera en pleno verano. Mientras buena parte de la plantilla disfruta todavía de los últimos días de vacaciones, hay futbolistas que hace tiempo que volvieron a ponerse el mono de trabajo. Pocos representan mejor esa mentalidad que Gerard Martín. El defensa azulgrana es de esos jugadores que entienden que el máximo nivel exige no dejar ningún detalle al azar y que solo desde el esfuerzo diario puede sacar la mejor versión de sí mismo.

En el fútbol actual, donde cada vez son más los partidos y las diferencias entre ganar o perder se deciden por pequeños detalles, la preparación física ha adquirido una importancia enorme. Los futbolistas cuentan con los médicos y fisioterapeutas del club, pero muchos también recurren a especialistas externos para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la temporada.

Poniéndose a tono desde hace semanas

Ese es precisamente el caso del central. Según ha podido saber SPORT, el futbolista catalán lleva ya más de tres semanas trabajando por su cuenta con la mirada puesta en la vuelta al trabajo del primer equipo. Tras disfrutar de unos días de descanso en Mallorca y Grecia, el defensa no tardó en retomar la rutina y comenzó un plan específico en la Clínica de Medicina Deportiva del doctor Juan Boffa para preparar su regreso. Durante estas semanas ha combinado sesiones de fuerza, trabajo de estabilidad y prevención, ejercicios de movilidad, readaptación física y tratamiento fisioterapéutico con el objetivo de recuperar las mejores sensaciones y llegar al inicio de la pretemporada en un estado físico óptimo.

Lejos de limitarse a desconectar durante su estancia en Grecia junto a su pareja, Martín, trabajador por excelencia, quiso aprovechar también esos días para cuidar su físico. Antes de viajar pidió a uno de sus fisioterapeutas de confianza que le preparara un plan personalizado de entrenamientos para mantener el tono físico y seguir avanzando en su recuperación, algo que cumplió con disciplina para presentarse al inicio de la pretemporada con ventaja y en las mejores condiciones posibles.

Hoy, en la Ciutat Esportiva

Su implicación va incluso un paso más allá. Además de ese trabajo personalizado, el defensa también ha acudido de forma voluntaria a la Ciutat Esportiva para seguir con su preparación. Hoy mismo, alrededor de las once de la mañana, se ha visto al futbolista entrando a las instalaciones de Sant Joan Despí para trabajar en solitario en una muestra más del compromiso de un futbolista que nunca ha regalado nada y que siempre ha entendido que cada entrenamiento cuenta.

Esa mentalidad fue una de las claves de su crecimiento durante la pasada campaña. Cuando comenzó el curso, pocos imaginaban que acabaría consolidándose en el eje de la defensa. Sin hacer ruido, a base de constancia y rendimiento, Gerard Martín fue ganándose la confianza del cuerpo técnico hasta hacerse un sitio en una posición en la que la competencia era máxima. Tras la salida de Iñigo Martínez, el reto era mayúsculo, pero el canterano respondió con personalidad y demostró estar preparado para asumir responsabilidades.

Ahora afronta un nuevo verano con la misma receta que le ha permitido llegar hasta aquí. Trabajo y dedicación para presentarse al inicio de la pretemporada con el mejor estado físico posible. Porque Gerard Martín sabe que el balón marcará las diferencias cuando empiece a rodar la competición, pero también que buena parte del camino se construye mucho antes, en silencio y lejos de los focos.