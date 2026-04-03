El secreto de Hansi Flick tras los parones: así le ha ido con el Barça

No es nada fácil para un equipo como el del Barça, plagado de internacionales, afrontar el partido siguiente al de un parón liguero. El 'virus FIFA' siempre se muestra especialmente cruel con el cuadro azulgrana, y el último caso lo encontramos en la inoportuna lesión de Raphinha. En esta última fecha, han sido 15 los futbolistas que han estado con sus respectivas selecciones y no ha poidido contar con ellos Hansi Flick. Algunos, como Lewandowski, han jugado bajo mucha presión (Polonia quedó finalmente eliminada del Mundial) y otros, como Joao Cancelo, cruzaron el charco en un largo. Aun así, el técnico alemán ha encontrado la fórmula para saldar con éxito el primer encuentro tras el parón. Así ha sido en 6 de los 7 precedentes desde que Flick tomó las riendas a principios de la temporada pasada y así espera que siga siendo este sábado en el duro test del Metropolitano.

Lewandowski marca un gol trascendental con Polonia / @NextFuckingVids

Hansi Flick ha sabido encontrar un equilibrio con las rotaciones, teniendo en cuenta los desplazamientos más largos y las cargas de trabajo. Pero también ha sido fiel a su filosofía de hacer jugar a los que están en un mejor estado de forma, como ha sucedido casi siempre con Lamine Yamal. Y el resultado ha sido ya no solo una mayoría de victorias, sino también de goleadas.

Goleadas y un pinchazo

Así, la temporada pasada, el Barça ganó de manera holgada 3 de los 4 partidos posteriores a una fecha FIFA. La excepción que confirma la regla fue un empate a 2-2 en Balaídos en noviembre de 2024, un feudo que suele ser especialmente complicado para los azulgranas. Pero los anteriores parones se habían saldado con goleadas: 1-4 al Girona en Montilivi y un 5-1 al Sevilla en casa, para después, vencer con comodidad a Osasuna por 3-0.

Y esta campaña, más de lo mismo. El Barça no tuvo contemplaciones del Valencia tras volver de los compromisos con las selecciones. Un 6-0 en un partido que se jugó en el Estadi Johan Cruyff y en el que Flick no puso de inicio a Raphinha y Lewandowski. Ambos salieron muy fuertes desde el banquilo y firmaron un doblete cada uno.

En octubre, la victoria fue más ajustada, un 2-1 al Girona, en este caso en Montjuïc, de la novena jornada. Los goles los marcaron Pedri, que venía de ser titular ante Georgia y Bulgaria con la Roja, y Araujo, que había entrado en la recta final.

El último precedente es también el más especial, pues coincidió con el histórico primer partido del FC Barcelona en el nuevo Spotify Camp Nou. Un contundente 4-0 al Athletic Club de Bilbao, con goles de los internacionales Ferran (2), Lewy y Fermín, para que la fiesta fuera completa.