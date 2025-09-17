El secreto de la eclosión de Vitor Roque en el Palmeiras

Vitor Roque vuelve a sonreír. El joven delantero, de tan solo 20 años, ha despegado, por fin, en el Palmeiras, que pagó al Barça a finales de febrero 25,5 millones de euros por él.

Después de meses de dura adaptación en el regreso a su país, tras su etapa aciaga en Barcelona y en el Betis, ha soltado lastre, pasando página definitivamente de todos los problemas que lo agobiaban.

Este último fin de semana, Tigrinho marcó el primer hat-trick de su carrera en la espectacular goleada por 4-1 al Internacional de Porto Alegre, lo que evidenció su progresión. Sus tres tantos llegaron en una primera parte de ensueño, ante el delirio de la 'torcida' del Verdão presente en el Allianz Parque, de São Paulo. Hoy es uno de los ‘9’ en mejor forma de Brasil. Ha recuperado toda la confianza perdida.

El resurgimiento de Vitor Roque, que acumula ya diez goles entre el Brasileirao y la Copa Libertadores, ha coincidido con una novedad táctica introducida por su técnico, el portugués Abel Ferreira, que ha encontrado la tecla al pasar a jugar en una formación con dos delanteros centros de oficio.

El ex del Barça, que es la referencia ofensiva, forma ahora dupla de ataque con el argentino ‘Flaco’ López, que lleva 17 goles esta temporada y a quien Lionel Scaloni convocó en la última fecha FIFA. Los dos son compatibles, se complementan y juegan a las mil maravillas. Tigrinho no solo ve portería, sino que es una pieza clave en la construcción del juego ofensivo.

En su etapa en el Athletico Paranaense, de donde el Barça lo fichó, Vitor Roque ya tuvo minutos destacados también al lado de otro '9', el veterano Pablo. No es, por tanto, una situación nueva para él.

La prensa paulista está eufórica con esta nueva versión de Tigrinho, que llega en el momento decisivo de la temporada, cuando el Palmeiras afronta los cuartos de final de la Copa Libertadores, en una eliminatoria de altísimo voltaje contra River Plate, y mantiene un mano a mano con el Flamengo en la parte alta del Brasileirao, con permiso del Cruzeiro, que también se ha colado en la lucha por el título.

Aseguran que Vitor Roque tiene opciones reales de intentar convencer a Carlo Ancelotti en los próximos meses. Hay que recordar que existe una indefinición en las dos plazas de '9' de cara al Mundial 2026. Optan a ellas Joao Pedro, que, a pesar de su buen inicio con el Chelsea, no jugó bien en esta última fecha FIFA; Kaio Jorge (artillero del Brasileirao con el Cruzeiro); Matheus Cunha (Manchester United); o Richarlison (a quien Ancelotti ya entrenó en el Everton).

Endrick sigue aún de baja y su rendimiento en los próximos meses dictará si tiene o no posibilidades. Ahora bien, Tigrinho no encontrará en la Seleçao, como tampoco en el Barça si hubiera continuado, un esquema táctico junto a otro delantero de área. Carletto juega con dos extremos y solo un delantero centro, donde incluso puede actuar un falso '9' con Vinicius o Rodrygo, si este acaba siendo convocado de nuevo.