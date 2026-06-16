El secreto 'español' de Anthony Gordon: "Solo había tomado seis lecciones"

El FC Barcelona se movió rápido en el mercado para atar a Anthony Gordon por 70 millones de euros más diez en variables. Deco cerró en unos días la incorporación del internacional inglés, que sorprendió a todos en su presentación con un mensaje en español: "Hablo castellano porque de pequeño pensaba que jugaría en el Barça y quería jugar aquí algún día".

El extremo domina el idioma gracias a las conversaciones que establecía con Daniel Martí, fisioterapeuta español del Newcastle, pero apenas ha acudido a seis clases de castellano. "Cuando practicas un poco, se vuelve mucho más fácil. Había tomado seis lecciones", reconoció Gordon, que sigue mejorando su español en la concentración con los 'Three Lions': "Ya he acudido a nueve clases, porque he tenido algunas aquí (Mundial)".

Anthony Gordon, durante un partido de Inglaterra / EFE

El jugador de 25 años, que competirá por un puesto en el once del Barça con Raphinha, sustituye en la plantilla azulgrana a su compañero en Inglaterra, Marcus Rashford. El conjunto catalán, que tenía como fecha límite este pasado lunes para ejecutar la opción de compra de 30 millones de euros por el extremo del Manchester United, ha optado por esperar hasta final de mercado para intentar prolongar un año más la cesión.

Ambos futbolistas debutan este miércoles a las 22 horas en el Mundial en el encuentro entre Inglaterra y Croacia. Los dos compiten por un puesto en el once de Thomas Tuchel, aunque Gordon apunta a ser titular en su primera participación en una cita mundialista, después de su exhibición en el último partido de preparación. El jugador azulgrana marcó de penalti y asistió en la victoria por 3-0 contra Costa Rica en Orlando.

Gordon afronta unos meses muy ilusionantes, pues Inglaterra es una de las candidatas al título. "Esta es mi primera Copa del Mundo y estoy deseando escuchar el himno nacional. Es emocionante. Estamos creando recuerdos, porque nunca recuperaremos este tiempo", explicó el habilidoso extremo inglés, que se incorporará por primera vez a los entrenos del Barça una vez finalice el compromiso mundialista.