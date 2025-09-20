Schuster aconseja a Ter Stegen que se busque equipo

El futuro de Marc-André ter Stegen en el FC Barcelona parece más incierto que nunca. Tras una larga lesión que lo apartó de la competición y en un contexto donde el club ha reforzado la portería con Joan García y Wojciech Szczesny, la figura del alemán ha perdido peso. Y en Alemania no dudan en aconsejarle un cambio de aires si quiere mantener vivas sus opciones de disputar el Mundial de 2026.

Ter Stegen durante la presentación de la plantilla durante el Gamper / Quique García / EFE

En declaraciones recogidas por Bild, el exfutbolista y técnico Bernd Schuster fue contundente: “Dado que es bien sabido cuán despiadado puede ser el Barça con los jugadores que ya no necesitan, si yo fuera él, buscaría un nuevo club en el invierno”. Schuster subrayó que la confianza de Hansi Flick está ya depositada en los recién llegados: “Flick claramente ha puesto su confianza en el nuevo fichaje Joan García y Wojciech Szczesny como respaldo. Ter Stegen no recibirá otra oportunidad”.

La advertencia es clara: permanecer en el banquillo del Barça pondría en serio riesgo la presencia del guardameta en el Mundial de 2026. De hecho, Schuster incluso abrió la puerta a un escenario que parecía cerrado: “En mi opinión, su nuevo club no tiene que ser uno absolutamente de primer nivel. Un club ambicioso de la Bundesliga donde juegue regularmente también sería bueno. Porque eso es lo que absolutamente necesita; de lo contrario, puedo imaginarme bien al seleccionador nacional trayendo de vuelta a Manuel Neuer a la portería de Alemania para el Mundial 2026”.

Un contrato largo en el Barça

El diagnóstico refleja una situación delicada. Ter Stegen, que había logrado consolidarse como titular indiscutible en la selección tras la retirada parcial de Neuer, corre ahora el riesgo de perder ese puesto por falta de minutos. Su contrato con el Barça es largo y su peso en el vestuario aún relevante, pero la realidad deportiva apunta en otra dirección: Flick apuesta por el futuro y la competencia en el arco culé se ha recrudecido.

Para Alemania, la continuidad de Ter Stegen bajo palos es estratégica. Julian Nagelsmann necesita un guardameta en ritmo de competición, capaz de liderar a la Mannschaft en una cita que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Si Ter Stegen no logra continuidad en el Barça, el regreso de Neuer —o incluso la consolidación de talentos emergentes como Alexander Nübel— se convierte en una hipótesis cada vez más real.

Manuel Neuer, guardameta del Bayern / AP

a ventana de invierno podría ser decisiva. Un traspaso a un club alemán ambicioso, aunque no sea de primerísimo nivel, podría devolverle los minutos y la confianza que necesita. De lo contrario, la temporada amenaza con convertirse en un año perdido y, lo que es peor, en un obstáculo insalvable para su gran objetivo: defender la portería de Alemania en el Mundial 2026.