Scholes: "¿Pedri? Fue como juntar a Xavi e Iniesta en uno"

El estreno europeo del Barça en St. James’ Park todavía sigue dando que hablar en Inglaterra. Más allá del doblete de Rashford, que decantó el marcador en Newcastle, uno de los nombres propios fue Pedri.

El centrocampista canario firmó una actuación estelar en el debut de los culés en la Champions 2025/26, un partido que no solo enamoró a la afición azulgrana, sino que también ha conquistado a una leyenda del fútbol inglés: Paul Scholes.

El exjugador del Manchester United, considerado uno de los grandes mediocampistas de su generación y pieza central en los mejores años del conjunto de Sir Alex Ferguson, ya dejó clara su admiración por el '8' azulgrana compartiendo en Instagram que Pedri se había convertido en su “nuevo jugador favorito”. Días después, en el pódcast 'The Good, The Bad & The Footbal'l, reafirmó su fascinación por las cualidades técnicas del tinerfeño y confesó que hasta la fecha no le había seguido la pista:

“El otro día cuando publiqué lo de Pedri en Instagram, mucha gente me preguntó dónde había estado los últimos tres o cuatro años. La verdad es que no suelo ver demasiado fútbol español”, confesó el excentrocampista.

Lo cierto es que el recital del tinerfeño ante el conjunto de Eddie Howe fue suficiente para despertar el interés de Scholes. El inglés quedó prendado de la capacidad de Pedri para manejar el ritmo del encuentro con una serenidad impropia de su edad. “Contra el Newcastle fue como juntar a Xavi e Iniesta en un solo jugador. Tomó el control absoluto del partido. Y no hablamos de piernas, todo está en la cabeza”, sentenció, destacando la inteligencia y lectura del juego del canario.

Decepción en el Balón de Oro

Pese a los elogios que acumula de grandes leyendas como el propio Scholes, Henry o Laudrup, Pedri no pudo pasar el pasado lunes de la undécima posición en la lista por el Balón de Oro que se acabó llevando a casa Ousmane Dembélé por delante de Lamine Yamal.

Un sinsentido que, seguro, servirá para el canario siga demostrando sobre el césped como viene haciendo en este inicio de temporada de los de Hansi Flick que su fútbol esta al nivel de los mejores del mundo. Y es que, como dijo Aitana Bonmatí tras ganar el Balón de Oro, "hay que hablar más de Pedri".