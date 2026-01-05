"Schlotterbeck encaja en el Barça"

La inesperada marcha el pasado verano de Iñigo Martínez a Arabia Saudí dejó al Barça de Hansi Flick sin central zurdo en la plantilla. El técnico alemán, tras diversas pruebas, ha encontrado en Gerard Martín al futbolista ideal para esta demarcación. El rendimiento del catalán está siendo más que notable, pero ello no hace que en la dirección deportiva hayan dejado de buscar en el mercado. Lo hacen para este mismo enero tras la lesión de Andreas Christensen y también para verano, cuando podría acometerse un fichaje más importante.

En este sentido, uno de los centrales zurdos que más gustan para la próxima temporada es Nico Schlotterbeck, defensa del Borussia Dortmund de 26 años. El internacional alemán tiene contrato con su club hasta el 30 de junio de 2027 y, de momento, no ha querido aceptar la oferta de renovación que ha recibido. Es por ello que en Dortmund han decidido que salga el próximo verano y son varios los grandes de Europa que pujarán por hacerse con sus servicios. También el jugador tiene decidido un cambio de aires cuando finalice la presente temporada y tras el Mundial que jugará a las órdenes de Julian Nagelsmann.

"Es un futbolista que está buscando equipo, aunque existe la vaga posibilidad de que renueve", explica a SPORT Javier Cáceres, periodista del 'Süddeutsche Zeitung', uno de los diarios más importantes de Alemania. "Es un central que me presenta algunas dudas en lo que es el trabajo defensivo puro y duro. Tiene muy buena salida de balón y puede encajar con el tipo de defensa que busca el Barça", sigue Cáceres, que ve a Schlotterbeck preparado para jugar en el Barça de Flick. "Ha tenido alguna lesión importante, pero se ha recuperado muy bien y es un fijo en la defensa de la selección alemana que irá al Mundial".

También avala la llegada de Schlotterbeck al Barça Stephan Reich, periodista del 'Rundfunk Frankfurt' y conocedor de la Bundesliga. "Nico es una opción para el FC Barcelona, llegó a Dortmund hace un tiempo, hace dos o tres años y esta temporada ha dado un paso hacia adelante, pero el Barcelona no es el único equipo TOP que ha mostrado interés en él. Es un jugador muy habilidoso y fuerte. Creo que es el momento para él de dar otro paso hacia adelante y buscar nuevos retos", explica. Y sigue afirmando que sería un buen refuerzo para Hansi Flick: "No es un producto de La Masía, así que no sé si es técnicamente capaz de llegar al nivel de los defensores que tiene el Barcelona, pero sin duda es un jugador muy habilidoso con el balón en los pies. Asi que yo no me preocuparía si fuese Hansi Flick".

Otro periodista alemán, Ingo Durstewitz, del diario 'Bild', también cree que Schlotterbeck es un futbolista que encajaría perfectamente en el Barça. "Es un muy buen defensor, está haciendo un muy buen trabajo, cada vez lo está haciendo mejor. Y es un jugador top mundial. Es bueno con el balón, tiene buena salida y también es bueno en defensa. No sé si está ahora en la situación de fichar por el Barcelona, pero si lo miras a largo plazo seguro. Mentalmente seguro que está preparado para jugar en el Barça".

Así pues, según la prensa alemana, Schlotterbeck, un defensa que gusta mucho a Flick, encaja perfectamente en el juego del Barça. Su contratación, de todos modos, no parece fácil. Porque el Borussia Dortmund pide unos 30 millones de euros por él y porque habrá competencia. Otros clubes como el Bayern de Múnich y el Real Madrid también siguen de cerca al internacional alemán.