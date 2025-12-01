Schlotterbeck, decisión final: en Alemania ya lo dan por hecho

Nico Schlotterbeck cumple hoy 26 años y lo hace en medio de un ruido creciente que apunta a que esta será su última temporada en el Borussia Dortmund. La información, publicada por 'Bild', asegura que el club alemán lleva meses intentando renovar al central sin éxito y que, a estas alturas, la continuidad parece prácticamente descartada.

El BVB le ha hecho llegar una propuesta formal para extender su contrato más allá de 2027, aumentando su sueldo de los 2,5M hasta los 8M con variables, pero las conversaciones están completamente estancadas. Feindt, periodista que firma la información, de hecho, lo resume con contundencia: "Schlotterbeck no renovará con el Dortmund".

El internacional alemán, uno de los centrales zurdos más cotizados del mercado, considera que se encuentra en el momento clave de su carrera y quiere jugar en un club que le garantice competir por títulos de forma inmediata.

El BVB no le quiere en el Bayern

Ya en 2022, cuando salió del Friburgo rumbo a Dortmund por 20 millones, el Bayern intentó arrebatárselo al BVB en el último instante, pero entonces ya había dado su palabra.

Ahora, siempre según 'Bild' el escenario es distinto: el Bayern quiere renovar a Upamecano, pero no está claro que lo consiga, y si la operación se rompe, Schlotterbeck sería uno de los candidatos que maneja la dirección deportiva muniquesa para reforzar la defensa.

En el entorno del jugador gustaría la opción de seguir en Alemania, aunque también hay voces que valoran seriamente la opción de dar un salto fuera de la Bundesliga… y ahí aparece el Barça. Deco y Hansi Flick avalan plenamente su perfil, encajando con la búsqueda de un central zurdo de primer nivel para la próxima temporada.

El alemán, que como decíamos acaba contrato en 2027, está en una situación contractual muy delicada para el Dortmund: si no renueva, el club se verá forzado a venderle en 2026 para evitar que salga libre un año después.

Oportunidad de mercado para el Barça

Como ya os contamos en SPORT, en Dortmund tasan en unos 45 millones de euros, aunque es probable que el precio baje. El club alemán, si finalmente decide vender, priorizaría que saliera al extranjero antes que reforzar a un rival directo como el Bayern. Y, según fuentes del entorno del jugador, él mismo estaría dispuesto a apostar por un proyecto fuera de Alemania si llega una propuesta ganadora del Barça o de la Premier League.

A Flick le gustaría incorporar un perfil especialista en esa zona para completar una defensa más equilibrada y liberar a Cubarsí para actuar en su perfil natural. Además de Schlotterbeck, el club sigue de cerca a Gonçalo Inácio (Sporting de Portugal), aunque el alemán encaja mejor por características, madurez y experiencia internacional. De momento, Flick está probando estos últimos partidos con Gerard Martín como recurso, pero la intención de la dirección deportiva culé es reforzar la posición y no se descarta que, en caso de volver al 1-1, sea este mismo mercado invernal.