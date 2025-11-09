Saviola manda en un clásico de leyendas 'Mágico'

Gran victoria de los Barça Legends en El Salvador. Los culers se impusieron al Real Madrid Leyendas (2-0) en el Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González de San Salvador, en un partido que fue dominado de principio a fin por los de Albert Ferrer. Javier Saviola ha sido el autor de los dos goles culers en la capital salvadoreña. También cabe destacar que 'El Mágico' González, natural de El Salvador, participó en el choque con la elástica azulgrana.

Antes del inicio del duelo, se guardó un minuto de silencio en memoria de Jaime 'La Chelona' Rodríguez. El conjunto culer dominó desde el primer segundo. De hecho, las primeras acciones de peligro las generaron los azulgranas. Nolito y Giuly lo intentaron con dos disparos cruzados, los cuales se marcharon desviados. Quien abrió la lata, sin embargo, fue Javier Saviola. El argentino recibió un pase filtrado excelente de Marc Crosas y superó a Casillas en el mano a mano (1-0, min 19). El Barça era amo y señor del partido. Antes, Jorge 'El Mágico' González había entrado desde el banquillo.

Dominio culer

Tras el gol barcelonista, el Madrid intentó reaccionar. Aunque los azulgranas mantuvieron el dominio, Baptista buscó portería en dos acciones. Sin éxito. Ya en los últimos minutos antes del descanso, Nolito pudo hacer el gol de la noche, después de una jugada colectiva que levantó la ovación del público. El andaluz falló el uno contra uno ante Iker Casillas. Marcador de 1-0 al descanso.

En la reanudación, el guion no cambió: dominio total por parte de los de Albert Ferrer. En los primeros 20 minutos del segundo tiempo, Montoya, Giuly, Saviola, Nolito y Roger Garcia lo intentaron. La mala fortuna y las intervenciones de Kiko Casilla evitaron la segunda diana. En todo este periodo, el Madrid solo se acercó una vez a la portería azulgrana. Fue un disparo cruzado de Congo que Angoy pudo detener sin dificultades.

Saviola firma el doblete

Saviola, Nolito y Montoya siguieron muy incisivos. Los tres generaron acciones para ampliar la ventaja. Algo que, finalmente, volvió a conseguir el 'Conejo'. En una acción por la banda izquierda, Nolito le cedió el esférico al argentino, quien, desde la frontal del área, ha puesto el 2-0 (min 72). Poco después, Núñez estuvo cerca de recortar distancias, con un disparo que se estrelló en el travesaño. El marcador no se movió más. Dominio abrumador y victoria de los Barça Legends en El Salvador.