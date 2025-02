Saúl recomienda al Barça sobre Lamine Yamal

Saúl Ñíguez juega esta temporada en el Sevilla cedido por el Atlético de Madrid. Este domingo se enfrentará al Barça, club por el que pudo fichar hace ya unos cuantos años, cuando los azulgranas tuvieron una opción preferencial para hacerse con sus servicios.

"Mi entorno sí que estaba, por lo que se ve, hablando y estuvimos bastante cerca. Luego a mí cuando me llegó ya no estaba nada, porque yo había renovado mi contrato con Atlético de Madrid. Todo el tema del entorno, que sí que estaban negociando, pero bueno, a mí me presentó el Atleti una oferta de renovación y yo decidí firmar antes que marchar", reconoce el sevillista en una charla con 'El Desmarque'.

El jugador sevillista, que podría seguir en el Sánchez Pizjuán la próxima temporada, aunque los de Nervión no tienen opción de compra por él, ve muy fuerte al Barça de Hansi Flick antes del choque de este domingo. "Sabéis el nivel que tiene y que, además, creo que están en su mejor momento, están volviendo a sentirse cómodos".

Y se atreve con un mensaje sobre Lamine Yamal. Pide que no se le compare con Messi. "Si quieren que le vaya bien, tienen que frenar mucho. Primero, porque Messi es único. No creo que vaya a haber nadie que se le acerque. Cristiano es único. Son jugadores que han estado 10, 15, 20 años en la élite dando un nivel estratosférico. Desde la Eurocopa, Lamine Yamal está espectacular, pero las comparaciones no son buenas. Como aficionado español, tenemos que proteger al chico, que se dedique a jugar, que fluya y las cosas le salgan bien".

Saúl lleva disputados trece partidos con el Sevilla esta temporada, con un gol y cuatro asistencias. Es indiscutible para García Pimienta desde que superó una lesión de cadera. En Nervión se plantean su fichaje el próximo verano por su buen rendimiento, sabiendo que tiene muy difícil volver al Atlético de Madrid, pues Simeone no cuenta con él.