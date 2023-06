Sara Arfaoui desmiente que decidiera la marcha de Gundogan del City

"No soy un entrenador, ten respeto por la gente y deja de mentir sobre mí", responde la mujer de Gundogan en su cuenta de Instagram "Solo soy una esposa así que no sigas hablando de algo personal que no conoces de forma descortés", zanja la italiana

Ilkay Gündogan jugará en el Barcelona después de que decidiera aceptar la oferta del equipo azulgrana y rechazara la propuesta para continuar en el Manchester City después de haber conseguido el triplete en una temporada fantástica.

El jugador alemán se ha convertido en el primer fichaje del Barcelona para la temporada 2023/24 después de que Xavi solicitara su incorporación para mejorar las prestaciones en el centro del campo del Barcelona.

El director de fútbol, Mateu Alemany, cerró una operación que no fue fácil ayer en Múnich después de mantener varias reuniones previas con el agente del jugador y el hasta ahora director de fútbol, Jordi Cruyff.

Sara, junto a Gundogan | sport

La llegada de Gundogan, sin embargo, ha generado alguna polémica en la que se ha visto involucrada su mujer, a la que hacen responsable en redes sociales de que el jugador decidiera abandonar Manchester.

Sin embargo, Sara Arfaoui, lo ha desmentido en su cuenta de instagram respondiendo a quien le responsabilizaba de ello: "No me involucres en el personal de fútbol, no soy un entrenador, ten respeto por la gente y deja de mentir sobre mí. Solo soy una esposa así que no sigas mintiendo y hablando de algo personal que no conoces de forma descortés".