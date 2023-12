Santos acogerá el Cruyff Court Pelé en homenaje a dos leyendas del fútbol

La Fundación Cruyff alcanzará la cifra histórica de 300 Cruyff Courts con estas instalaciones Santos ha sido la ciudad elegida por ser la cuna del Santos FC, uno de los equipos de fútbol más tradicionales de Brasil, y hogar de muchos de los ídolos de este deporte

La Fundación Johan Cruyff inaugurará el Cruyff Court Pelé el 9 de diciembre en Santos (Brasil). Esta ceremonia marcará un hito por tratarse del Cruyff Court número 300 del mundo y rendir homenaje a dos leyendas que tuvieron un gran impacto en la historia del fútbol. Tanto Johan como Pelé aprendieron todo sobre el fútbol en las calles, lo que servirá de gran inspiración para los niños que utilicen estas instalaciones en el futuro en una zona vulnerable de Santos. Susila Cruyff, hija de Johan Cruyff y presidenta de la fundación, asistirá a la inauguración, que busca hacer de este momento histórico una celebración para toda la comunidad.

Johan Cruyff creía en el poder infinito del deporte y su influencia en el desarrollo de niños y jóvenes. Por ello, creó la Fundación Cruyff tras su carrera futbolística. Esta Fundación tiene el compromiso de crear espacios para que los niños se desarrollen física, mental y socialmente a través del deporte. Para ello, trabajan con socios locales sólidos y con ideas afines.

Santos fue la ciudad elegida para albergar otro Cruyff Court, por ser la cuna del Santos FC, uno de los equipos de fútbol más tradicionales de Brasil, y hogar de muchos de los ídolos de este deporte. También es conocido por su "futebol arte" y por haber albergado partidos de importantes competiciones nacionales e internacionales. Un Cruyff Court es una plataforma social que utiliza el deporte y las '14 reglas de Johan Cruyff' para acercar el desarrollo integral, la inclusión y la formación ciudadana a niños y jóvenes.

Con el apoyo de la Fundación Johan Cruyff y la Fundación UEFA para la Infancia, y una alianza con la Fundación Pelé, esta iniciativa pretende ayudar a niños y jóvenes de los barrios de Santos que están directamente relacionados con la falta de actividades socioeducativas en la región. Teniendo en cuenta los objetivos que se proponen las actividades deportivas del Cruyff Court, inspiradas en las '14 reglas de Johan Cruyff', esta será una oportunidad para ampliar las perspectivas de los niños hacia un futuro socio-afectivo equilibrado, dado el espacio y la propuesta de trabajo, basados en relaciones respetuosas dentro de un ambiente seguro.

El Cruyff Court número 300 del mundo

La Fundación Cruyff desarrolla proyectos en más de 20 países. El Cruyff Court Pelé se convierte en el Cruyff Court número 300 del mundo y el 4º en Brasil. En 2010 se construyó el primer Cruyff Court de América, en la Región Este de la ciudad de São Paulo. Este proyecto ha ofrecido a lo largo de los años nuevas oportunidades a más de 4.000 niños y recibió en 2012 el premio al 'Mejor Cruyff Court del año' de manos del propio Johan Cruyff. Además, del 'Premio Frans Banninck Cocqpenning' (2016) de manos del alcalde de Ámsterdam, quien visitó personalmente el proyecto dos veces.

Niels Meijer, director general de la Fundación Cruyff, declaró que la instalación beneficiará especialmente a niños y jóvenes para los que el deporte no representa algo garantizado en sus vidas: “Con este Cruyff Court creamos espacio. Espacio para practicar deporte. Espacio para hacer amigos. Espacio para divertirse. Espacio para crecer a través del deporte y el juego”.

El proyecto cuenta con la participación del Instituto Plataforma Brasil – IPB, una organización de la sociedad civil sin ánimo de lucro que alienta a los jóvenes a asumir roles de liderazgo en la transformación de las comunidades donde viven y, eventualmente, del mundo, impulsando proyectos educativos, deportivos y culturales que ofrezcan oportunidades de desarrollo y empoderamiento a los jóvenes.

Un programa deportivo educativo continuo

“Además de un espacio maravilloso, se ofrecerá un programa deportivo educativo continuo dos veces por semana para 300 niños basado en las 14 reglas de 'ciudadanía' de Johan Cruyff”, afirmó Joëlke Offringa, presidenta del Instituto Plataforma Brasil.

Para promover el proyecto en Santos, se creó una alianza con el Instituto Arte no Dique, también una organización de la sociedad civil sin ánimo de lucro, que realiza desde 2002 un importante trabajo sociocultural con la población de Dique da Vila Gilda, una de las regiones con mayor nivel de vulnerabilidad social en Santos, donde se ha construido el nuevo Cruyff Court. “El Cruyff Court Pelé tendrá una importancia fundamental para la comunidad de Vila Gilda y marcará una diferencia total en la región”, aseguró José Virgílio Leal de Figueiredo, presidente del Instituto Arte no Dique.

Esta iniciativa también ha contado con Vopak We Connect como socio fundador, con quien el IPB promueve, desde 2018, el proyecto 'Go Alemoa Go' en Santos, involucrando a varios barrios. Además, se construyeron alianzas con las empresas Signify, AkzoNobel y Parque Balneário Santos.