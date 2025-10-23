Cuando el Bernabéu se rindió a Lamine y se hinchó el globo de Endrick

No es nada fácil que el público del Santiago Bernabéu se ponga en pie para aplaudir a un jugador del Barça. Aunque no sea en un Madrid-Barça (eso solo lo consiguieron Ronaldinho y Andrés Iniesta) y lo haga vistiendo la camiseta de la selección española, es un hecho tan inusual que cuenta con un enorme valor. Este reconocimiento se lo llevó Lamine Yamal un 26 de marzo de 2024, cuando solo tenía 16 años, en un España-Brasil (3-3) para el recuerdo.

EFE

Fue apenas el sexto partido internacional de Lamine con la Roja. Un amistoso de preparación para la Eurocopa y De la Fuente ya sabía lo que se traía entre manos, pues el canterano azulgrana fue después una pieza de vital importancia en el engranaje del seleccionador riojano para conquistar el título europeo.

El enfrentamiento contra la ‘canarinha’ era una piedra de toque para calibrar las opciones de España, así que Lamine fue titular en ataque junto a su inseparable Nico Williams y el capitán Morata en punta. La Brasil de Dorival júnior presentó otro tridente de lujo. con Raphinha, Vinicius y Rodrygo. Pero Lamine los eclipsó a todos con sus acciones.

No te pierdas el Clásico en DAZN

Entre otras muchas cosas, el azulgrana provocó el penalti que transformó Rodri para abrir el marcador y arrancó la jugada para el segundo de Dani Olmo. En la retina ha quedado sobre todo una internada por la banda derecha en la que se fue como quiso de dos rivales y que pobló la grada del coliseo madridista de gestos de admiración y asombro.

Endrick está inédito esta temporada con el Real Madrid / EFE

Endrick se ha diluido

Ese partido también fue el primero de Endrick en el Bernabéu, antes de estrenarse con el Real Madrid, pero cuando ya estaba fichado por el club blanco. El brasileño entró en la segunda mitad y marcó un gol cuando solo llevaba 4 minutos en el campo.

El tiempo es quien da y quita razones y un año y siete meses después, y aunque muchos osaron con compararles, Lamine Yamal ha quedado segundo en la votación por el Balón de Oro y es la estrella indiscutible del Barça, mientras Endrick no cuenta nada para Xabi Alonso, ni siquiera ha tenido un solo minuto y ya se especula con una salida.