Cuando Santiago Bernabéu quiso fichar a Johan Cruyff, la decisión que hubiera cambiado la historia del Barça: "No me gustó su jeta"

Es una de esas pequeñas historias que dan forma a la Historia con mayúscula. La historia de un club, en este caso. ¿Qué habría pasado si Johan Cruyff nunca hubiera jugado en el Barça?

Probablemente el Barça no hubiera ganado 0-5 en el Bernabéu ni hubiera existido el Dream Team. Quizá Guardiola nunca hubiera llegado al primer equipo, y mucho menos convertirse en el entrenador más exitoso de la larga historia del club.

Las ucronías son infinitas.

Son preguntas que surgen espontáneamente, sin necesidad de pensar demasiado, al descubrir una de esas historias ocultas de la historia del fútbol.

Una historia que tiene que ver con dos de las grandes personalidades del fútbol del siglo XX, quizá los nombres que mejor resumen la idiosincrasia y la identidad de dos clubes tradicionalmente enfrentados: de un lado, Santiago Bernabéu, el eterno presidente del Real Madrid; de otro, Johan Cruyff, el holandés volador, mito del Ajax y pilar fundacional del Barça moderno.

Ambos, Santiago Bernabéu y Johan Cruyff, estuvieron más o menos cerca de iniciar una trayectoria futbolística común. Cerca, ¿hasta qué punto?

En otras palabras, Santiago Bernabéu, que tenía una intuición especial para detectar a los jugadores que marcarían la diferencia, quiso fichar a Cruyff.

El hombre detrás del escudo

Ocurrió a finales de los años sesenta. Lo detalla, con su excelente manera de contar este tipo de historias, el periodista Juanma Trueba en su libro 'Bernabéu: el hombre detrás del escudo', recientemente editado por geoPlaneta.

"Bernabéu llevaba mucho tiempo detrás de Cruyff", escribe Trueba. "En 1967 mandó a Miguel Muñoz a Holanda para que hiciera un informe".

Nacido en abril de 1947, Cruyff tenía entonces 19 años. Y el informe de Muñoz no pudo ser más concluyente: "figura indiscutible".

En la agenda del Liverpool

De Cruyff ya se hablabla en los mentideros futbolísticos de media Europa. Aquel chaval, huérfano de padre y criado en las instalaciones del Ajax, donde su madre trabajaba, tenía algo especial. También el Liverpool se fijó en él.

Lo confirma el propio Trueba, en conversación con SPORT. "Toda esta historia del interés de Bernabéu en Cruyff la encuentro en un ejemplar de As Color de 1967: resulta que Bernabéu envía a Muñoz a un partido del Ajax, porque pocos días después ambos equipos se enfrentaban en la Copa de Europa. Era la temporada 1967-68".

"En ese partido del Ajax está Muñoz, que escribe que Cruyff será una figura mundial, y también está un ojeador del Liverpool. Lo curioso de esta historia es que en ese momento, los clubes españoles no podían fichar a jugadores extranjeros", recuerda el periodista.

Trueba también apunta un detalle muy revelador. "Si el Madrid ponía ese dinero encima de la mesa [un millón de dólares], el jugador era suyo; deferencia del presidente del Ajax, Jaap van Praag".

Santiago Bernabéu, el hombre detrás del escudo / geoPlaneta

Sin dinero para Cruyff

El siguiente capítulo tiene lugar en un escenario atípico. "Las negociaciones entre el Madrid y el Ajax continuaron en la Coruña, con motivo de un trofeo Teresa Herrera. Pero el Madrid no tenía el dinero suficiente para firmar a Cruyff".

Años después, con Cruyff convertido ya en estrella mundial (no iba desencaminado el informe de Muñoz), Bernabéu justificó su decisión.

"Dijo que no había fichado a Cruyff porque no le gustaba su jeta”, comenta Trueba. “Parece una frivolidad, y probablemente lo sea, pero es que Bernabéu presumía de saber cómo era alguien simplemente mirándole a la cara", cuenta Trueba.

Imagen de Cruyff en el Amsterdam Arena / J. Giraldo

El comentario de Bernabéu sobre la jeta de Cruyff está documentado: lo recoge la biografía que Martín Semprún escribió sobre el presidente del Real Madrid.

La historia entre ambos tuvo algún episodio más: ese mismo año, 1973, el Ajax visitó el Bernabéu. Era el partido de ida de semifinales de Copa de Europa.

"Y Bernabéu hizo aquello que años después haría Vicente Boluda, lo de que ‘les vamos a meter un chorreo", subraya Trueba.

El mural en recuerdo de Johan, en la calle Wembley de Park de Meer / J. Giraldo

"Unos tipos salidos de Woodstock"

Ocurrió todo lo contrario. “El Ajax jugó de maravilla. No goleó de milagro. Sus jugadores parecían tipos salidos de Woodstock: altos, delgados, con melena. Eran la modernidad en persona. Recomiendo ver ese partido en YouTube porque el baño del Ajax impresiona".

El propio Miguel Muñoz, ya entrenador del Real Madrid en ese momento, fue sincero: "Hay que ver cómo juegan estos chicos rubios y delgaduchos. Parecen jugadores de baloncesto, pero con la velocidad y la conjunción que se necesitan en el fútbol. Su fútbol sigue un esquema muy simple, un jugador corre, el otro le pasa de lejos la pelota, este la recoge y el otro vuelve a correr. El fútbol ha cambiado y hay que cambiar con él", diría.

Enfrente, un Real Madrid envejecido. Así lo remarcaría Cruyff después de la eliminatoria, para disgusto de Bernabéu. El Ajax, por cierto, ganó esa Copa de Europa (su tercera consecutiva). Meses después, Cruyff firmó por el Barça.

Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid entre 1943 y 1978 / -

Kubala, operación frustrada

Fue una de las 'derrotas' de Santiago Bernabéu, un presidente, por otra parte, que solía lograr lo que se proponía. Hubo excepciones, además de Cruyff: Kubala, por ejemplo, al que nunca pudo firmar.

"Cuando el Hungaria juega en Madrid, Bernabéu queda impresionado con Kubala. Pero nunca pudo ficharlo. También se dijo que intentó fichar a Eusebio, una de las grandes figuras de aquel momento. Se llevó, eso sí, el fichaje de Di Stefano", desvela Trueba.

Años después, en 1975, Santiago Bernabéu volvió a referirse a su deseo de firmar a Cruyff. Lo hizo en la revista 'Don Balón'. "Le quise contratar. Antes que el Barcelona. Ofrecimos muchos millones, pero el jugador no vino. Hay un límite en la vida y el Real Madrid no soy yo. No podía hipotecar el club por un jugador que, a lo peor, un bruto de por ahí le parte una pierna y entonces, ¿qué? Ciento ochenta millones de pesetas... el fútbol está loco".