Santi Ovalle, periodista, sobre apartar a De Jong en el Gamper: "Es insólito. El año pasado, con un Ter Stegen que se negó a firmar la baja para no dejar inscribir a Joan García, no se hizo y fue él quien habló"

El FC Barcelona se llevó su 48º Trofeo Joan Gamper tras imponerse 2 a 1 al Al Ahly egipcio, en lo que represento la presentación del equipo delante de su afición en el Camp Nou, con goles de Hamza Abdelkarim y Raphinha.

Más que el partido en si, el gran aliciente era ver a Rodri con la camiseta del Barça por primera vez, algo que ocurrió en la presentación de los jugadores, pero que no tuvo lugar en el césped, puesto que el capitán de la Selección solo ha podido entrenar en una sesión desde que llegara este martes y no juega desde la final del Mundial, el 19 de julio.

Rodri ha recibido una ovación tremenda en su presentación en el Gamper / Dani Barbeito

Precisamente durante la bienvenida de los jugadores por parte de la afición se vivió un momento incómodo, al escucharse algunos pitos durante su salida al terreno de juego. Además, tampoco fue el encargado de dar el tradicional discurso de inicio de temporada, tarea que se encargó al nuevo capitán en funciones, Raphinha.

El tema, como no podía ser de otra manera, ha llegado a las tertulias deportivas en teles y radios. Una de ellas ha sido la de 'El Larguero' de la Cadena SER, donde el periodista Santi Ovalle ha valorado como algo "insólito" lo ocurrido el miércoles por la noche en el Camp Nou: "Yo no recuerdo que en el Barça haya pasado esto en los tiempos modernos", comentaba.

"Flick ha dicho que votarán los jugadores cuando esté la plantilla completa y se cierre el mercado de fichajes. Pero mientras tanto le ha quitado la capitanía a Frenkie de Jong". Además, recordaba que "el año pasado el capitán fue Ter Stegen, que venía de negarse a firmar la baja médica para que no pudieran inscribir a Joan Garcia. Y en esa situación, dio el discurso del Gamper como primer capitán del equipo", una muestra del estado de la relación entre futbolista y técnico, aunque el alemán resaltó que tenían un buen tú a tú.

Otro de los presentes en antena, Jordi Martí, añadía que con ello "ha señalado" al centrocampista neerlandés, que ya con la llegada de Rodri se esperaría que redujera sustancialmente sus minutos sobre el césped en el futuro, una vez recuperado.

En este sentido, Eric Garcia, el nuevo tercer capitán de la plantilla detrás del brasileño y Pedri, puntualizaba que "fue una decisión del míster" y que "lo comentó al equipo sin dar más explicaciones, dijo que una vez la plantilla estuviera cerrada, haríamos las votaciones", como ya se sabía.

Regresando de nuevo con Martí, comentaba que el motivo que ha llevado a Flick a apostar por el extremo de Porto Alegre y apartar al centrocampista, más allá de la relación personal entre los protagonistas, podría responder a que piensa "que debe de tener la capitanía alguien que esté en el día a día", aunque no negaba que "es llamativo el hecho de que le haya retirado la capitanía" a De Jong, un signo de la situación en la que puede encontrarse su fu.