Santi Ovalle expone los problemas de transporte en las afueras del Spotify Camp Nou: "Es una ciudad en quiebra técnica"

El FC Barcelona disputó su encuentro liguero este miércoles ante el Celta de Vigo, a las 21:30 de la noche. Un partido que acogió a más de 60.000 personas en las graderías del Spotify Camp Nou y que, según lo establecido, se tendría que haber terminado a las 23:15. Pero un incidente en la gradería prolongó el encuentro 20 minutos más de lo esperado.

El Barça ganó ante el Celta por 1-0. Fue una gran noche, en la que los de Hansi Flick mantuvieron su margen con el Real Madrid de 9 puntos. La jornada terminó sobre las 23:50 de la noche, una hora poco común y que en consecuencia, complicó el retorno de los aficionados a sus casas y la mobilidad de la ciudad. El metro, en Barcelona, cierra a las 12 de la noche, y pese a que el cierre se alargó hasta la 1 de la mañana, la alta afluencia de personas impidió que todas pudieran regresar con este tipo de transporte.

Problemas de mobilidad

El metro de Barcelona es la opción principal para salir del Spotify Camp Nou y funciona normalmente entre las 05:00 y las 24:00 de lunes a jueves y domingos. Los viernes suele cerrar alrededor de las 02:00, y los sábados funciona durante toda la noche sin interrupción. Las estaciones más cercanas al estadio son Les Corts y Collblanc, por lo que es el medio más rápido para volver al centro de la ciudad en la mayoría de los días.

Por lo que hace a los autobuses urbanos tienen un horario más limitado, generalmente desde las 05:00 hasta las 22:00 o 23:00, dependiendo de la línea. Cuando estos dejan de funcionar, entra en servicio el Nitbus, que cubre rutas nocturnas por Barcelona y el área metropolitana. Es una alternativa útil si el metro ya está cerrado, aunque puede tardar más y hacer más paradas.

Sin embargo, el hecho de que el encuentro se alargara más de lo previsto y que la jornada se disputase un jueves, provocó un 'tapón' entre todos los aficionados desplazados.

"Una hora después no hay metro, ni bus ni taxis disponibles"

Santi Ovalle, periodista de la SER, escribiño un tuit sobre las 2 de la mañana exponiendo el problema. "Acaba un partido del Barça con 60.000 personas en el Camp Nou y una hora más tarde no hay metro, ni buses ni taxis disponibles. Es una ciudad en quiebra técnica", decía.

Una alternativa, son los taxis y servicios VTC, que están disponibles las 24 horas del día, por lo que siempre son una opción, especialmente después de un partido o evento en el Camp Nou. Sin embargo, en horas punta puede haber bastante demanda y colas, por lo que a veces conviene alejarse unas calles del estadio para encontrar uno más rápido.

60.000 personas y un jueves

El Barça, dentro del proyecto del nuevo Spotify Camp Nou (Espai Barça), ha incluido varias mejoras pensadas para hacer mucho más fácil y ordenada la movilidad de los aficionados. Una de las principales es que el estadio está diseñado para estar más integrado con la ciudad, con accesos peatonales más amplios y zonas alrededor sin coches, lo que facilita llegar caminando y reduce atascos en días de partido .

Además, el club ha trabajado junto al Ayuntamiento en un plan de movilidad sostenible, donde se prioriza el uso del transporte público (metro, bus y tranvía) y se restringe el tráfico privado en las calles más cercanas al estadio durante los partidos. También se organizan zonas específicas para taxis, autocares y aparcamiento de motos para evitar caos en los alrededores .

Por último, se han mejorado los propios accesos del estadio: hay entradas y salidas más amplias, mejor señalización, control de flujos de gente y sistemas modernos de ticketing. No obstante, hay situaciones que colapsan la ciudad.