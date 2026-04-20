Santi Giménez: "Yo a Julián Álvarez no lo quiero ni ver en el Barça, pero a Muriqi y Oyarzabal..."

El Barça sigue el rastro de Muriqi. La junta directiva del club está monitorizando a varios delanteros para la próxima temporada. El objetivo es reforzar la delantera y hay varias opciones encima de la mesa. La posible salida de Robert Lewandowski del club, que está pendiente de renovar, y la incertidumbre con Ferran Torres, obligan al conjunto azulgrana a invertir en el ataque, para tener un delantero de garantías a medio-largo plazo.

El nombre de Julián Álvarez es el primero en la lista. El delantero argentino gusta en Can Barça desde que llegó al Manchester City procedente de River, en 2022. Un jugador que, a los 26 años, lo ha ganado absolutamente todo lo que un futbolista soñaría: la Champions, el Mundial, la Premier, muchas copas inglesas... Por eso fue una de las razones por las que fichó por el Atlético de Madrid hace dos temporadas.

Sin embargo, el principal problema es el precio. El valor de mercado de Julián es de 90 millones de euros, aunque el entorno del futbolista habría informado al club blaugrana que el Atleti baraja una cifra de unos 200 millones de euros por la operación. Una cifra que es vista como absolutamente disuasoria y un aviso a navegantes de que Julián Álvarez solo se irá por una oferta muy fuera de mercado.

Alternativas más económicas

Aquí entran en escena las alternativas 'low cost'. Una de ellas, es la de Vedat Muriqi, delantero del Mallorca de 31 años. El kosovar está haciendo una temporada memorable. Muriqi lleva 21 goles en la temporada, el segundo máximo goleador de LaLiga, por detrás de Kylian Mbappé, cifras impensables por un jugador del Mallorca. El mérito es increíble y es por eso que ya está recibiendo ofertas de muchos equipos.

Para el Barça, sería una buena opción para rotar con el delantero que decida continuar entre Lewandowski y Ferran. Es un perfil rematador, que recuerda al ejemplo de 'Luuk de Jong', que encajó a las mil maravillas con el rol de 'revulsivo' para los minutos finales.

Muriqi es un perfil de delantero que gusta al FC Barcelona / LALIGA / Europa Press

Si no llegase Muriqi, podría entrar en escena Oyarzabal. Es uno de los nombres que el periodista de AS y ex de SPORT, Santi Giménez, considera oportuna. "Yo a Julián no lo quiero ni ver", dice. "Prefiero a Oyarzabal y a Muriqi. La dupla. Si Muriqi en vez de jugar en el mallorca, jugáse en el Hoffenheim (Bundesliga) o en el Bristol City (Championship), todo el mundo estaría 'loco' por ficharlo. Meter 22 goles en el Mallorca tiene un mérito brutal", considera.

"Como tesorero y socio del club de fans de Luuk de Jong, veo a Muriqi el siguiente", comenta entre risas, aunque su salida costaría unos 30-40 millones de euros.

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Por parte de Bruno Alemany, periodista de la SER, respalda la opinión de Giménez. "La dupla está muy bien elegida. El perfil Muriqi se menosprecia y es muy válido para los clubes top. Es como Joselu en el Madrid", repitiendo también el ejemplo de delantero rematador.