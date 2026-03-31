Santi Denia, sobre Marmoush, objetivo del Barça: "Sería un gran fichaje para LaLiga"

Santi Denia, ex técnico en categorías inferiores con España, con quien fue campeón olímpico y europeo con la sub-17 y la sub-19, ha , ha repasado la actualidad del fútbol internacional en una entrevista concedida a 'Win Win', en la que ha dejado una reflexión clara sobre uno de los nombres que han sido vinculados recientemente al FC Barcelona: Omar Marmoush, que este martes por la noche se enfrenta a la absoluta con Egipto.

“Marmoush es un jugador de gran calidad técnica, y su traspaso al Manchester City refleja el alcance de su potencial teniendo en cuenta la gran competencia que existe en un equipo de este nivel”, aseguró. En este sentido, Denia considera que su posible llegada al campeonato español sería un impulso importante tanto a nivel deportivo como mediático: “Si ficha por la Liga española, será una incorporación importante para La Liga, tanto por su calidad técnica como por su valor comercial, y contribuirá a elevar el nivel de la competición y al desarrollo continuo del torneo”. No solo está en la agenda del Barça, también el Atlético estaría interesado en él.

Ve a Èric Garcia y Joan Garcia en el Mundial

Sobre el central azulgrana, del que ya habló recientemente en una entrevista para SPORT, al que conoce bien de las categorías inferiores, destacó su nivel actual y sus opciones de regresar a la selección: “Está rindiendo a un alto nivel con el Barcelona, lo que aumenta sus posibilidades de regresar a la selección nacional. Al final, la selección de los convocados sigue siendo responsabilidad del seleccionador, que busca tomar las decisiones más acertadas para el bien del grupo, y García tiene una oportunidad real de estar presente en el futuro”.

Luis de la Fuente y Joan Garcia en él último entrenamiento en Las Rozas antes del España-Egipto / Europa Press

También tuvo palabras para el portero Joan Garcia, en quien mantiene plena confianza pese a no haber tenido protagonismo reciente: “No pudo jugar ni un solo minuto debido a un problema físico durante la preparación, y no estaba en plena forma”. Aun así, dejó claro que sigue siendo una apuesta firme: “Tenemos mucha confianza en sus capacidades, sobre todo porque ha ido progresando en las selecciones juveniles desde la categoría sub-16 y siempre ha estado presente en el proyecto técnico”. Además, Denia abrió la puerta a su crecimiento inmediato: “A falta de unos tres meses para el Mundial, todavía tiene la oportunidad de demostrar su valía, especialmente en los partidos con el Barcelona”.