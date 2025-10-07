Santi Denia defiende a De la Fuente: "Siempre antepone la salud del jugador"

En pleno parón de selecciones y con España iniciando la preparación de los partidos mundialistas frente Georgia y Bulgaria, el ex seleccionador sub 21 Santi Denia rompió una lanza a favor de Luis de la Fuente en el caso de la lesión del delantero del Barça Lamine Yamal.

La convocatoria de Luis de la Fuente para este parón de selecciones estuvo marcado por la inclusión inicial de Lamine Yamal, que finalmente quedó fuera de la lista cuando el Barça emitió un parte médico anunciando los problemas físicos que le impidieron jugar en Sevilla.

El debate en torno al enfrentamiento entre el técnico del Barça Hansi Flick y el seleccionador Luis de la Fuente por la salud de Lamine Yamal llegó hasta Santi Denia, ahora entrenador del Al-Shahania catarí, que atendió a los micrófonos del programa 'La Tribu de A Diario' en Radio Marca. El ex seleccionador de la Rojita defendió el trabajo de la selección para proteger a todos los internacionales, y especialmente de De la Fuente.

"Los servicios médicos de la Federación Española son de los mejores. Siempre se va a preservar la salud del futbolista", aseguró Santi Denia que estuvo en el cuerpo técnico de la RFEF entre 2010 y 2025, ocupando diferentes cargos. “Siempre se habla con los clubes y se llega a acuerdos. Hay diálogo y cercanía, y eso es lo que debe haber”, insistió, negando que desde la Federación se actúe el margen de los clubes. El presidente de la Federación Rafael Louzán intentó apaciguar el ambiente.

"No todos son iguales"

En este sentido, Denia defendió a De la Fuente que había sido cuestionado por Hansi Flick por su gestión de la lesión de Lamine Yamal en el anterior parón de selecciones. “A Luis no le falta nunca diálogo. Siempre escucha, habla con los jugadores y con los clubes. Esa es una de sus grandes virtudes como seleccionador”. Flick evitó avivar la polémica en esta ocasión aunque mantuvo su postura.

Denia concedió que cada futbolista tiene sus características y sus condicionantes y que por tanto "no se puede tratar a todos por igual. Cada caso es diferente y hay que actuar con sentido común". Y por eso dijo entender que Valverde y Araujo en Uruguay hayan sido dispensados de los amistosos de este parón. “Cada caso y cada momento son distintos. Hay que valorar el global, los minutos, los viajes… y actuar pensando en el bien del futbolista”.

Cree en España en el Mundial 2026

En cualquier caso, recordó que en la inmensa mayoría de los casos los jugadores están contentos por entrar en las convocatorias de sus selecciones, y esto también se refiere a los futbolistas españoles. “Siempre es un orgullo poder ir con España y compartir experiencias con los compañeros. Esa unión es la clave para conquistar títulos”. Santi Denia está seguro de que España es una de las grandes favoritas para las próximas citas internacionales porque "tiene una identidad futbolística muy clara y un modelo que sigue dando frutos. No tengo duda de que llegarán más éxitos”.

En concreto, de cara al próximo Mundial de 2026, piensa que de la mano de De la Fuente la Selección: "por supuesto que puede volver a ganar un Mundial", afirmó por la calidad de los futbolistas de los que dispondrá De la Fuente: “Hay jugadores que saben cómo se gana y eso se nota. España tiene futbolistas entre los mejores del mundo”.