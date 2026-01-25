Santi Cazorla solo tuvo 10 minutos ante el Barça, lo justo para recibir el homenaje del Camp Nou

El capitán del Real Oviedo, Santi Cazorla, calentó durante casi toda la segunda parte para entrar al campo en el minuto 83. Su equipo ya tenía el partido prácticamente perdido, con 3-0 en contra, pero su entrenador le dio la oportunidad de tener unos minutos.

Cazorla apenas pudo intervenir: el partido ya estaba completamente roto y pese a que la lluvia ya golpeaba con fuerza, obligando a los espectadores a buscar asientos cubiertos, o directamente a irse del campo para no quedar completamente empapados; fueron muchos los barcelonistas que aplaudieron al jugador asturiano.

Por supuesto, también los alrededor de 200 seguidores del Oviedo que vieron el partido en directo.

El '8' del Real Oviedo, jugador fundamental en el fútbol español a lo largo de los últimos años, doble campeón de Europa en 2008 y 2012, apenas está teniendo presencia en el regreso del Oviedo a Primera.

Tras cumplir el sueño de su vida, jugar en Primera con el Real Oviedo, equipo en el que se formó antes de firmar por el Villarreal, Cazorla está teniendo un papel testimonial. No había jugado en los últimos tres partidos (Alavés, Betis y Osasuna) y ante el Celta solo había tenido ocho minutos de juego.

En total, Cazorla solo ha disputado 440 minutos desde el regreso del Oviedo a Primera división: para él, la temporada está siendo un continuo de homenajes, ya que allá donde juega, el público local le expresa su calor, por haber sido un ejemplo de compromiso con el fútbol. El campo del Barça no fue una excepción.