Santi Cazorla: "Es triste que Xavi sufra en su propia casa"

El Barça se juega este domingo la temporada en un clásico ante el Real Madrid en el que solo le sirve la victoria para seguir optando a reeditar el título de Liga. El conjunto blaugrana llega tocado por su polémica eliminación en la Champions League a manos de un PSG que contó con la inestimable colaboración del colegiado del encuentro, el rumano István Kovács.

Xavi Hernández vueleve a estar en el centro de todas las miradas. Su retorno al club para comandar desde el banquillo la reconstrucción del equipo blaugrana no ha salido como el técnico de Terrassa esperaba, hasta el punto de que ya ha anunciado que pondrá punto y final a esta etapa a final de temporada.

El mal trato que se ha deparado a Xavi sorprende fuera de Catalunya, más después de haber conquistado el título de Liga la pasada temporada, poniendo fin a una sequía de cuatro años. Así lo explica en una entrevista concedida a 'The Guardian', uno de los futbolistas que Xavi tuvo bajo sus órdenes en su primera experiencia como entrenador, al frente del Al Sadd de Qatar, Santi Cazorla.

Xavi reclamó al centrocampista asturiano para su proyecto qatarí en verano del 2020. Ambos habían compartido vestuario en la selección española y el técnico catalán tenía muy claro que el perfil de Santi Cazorla era ideal para darle las riendas del equipo. Su relación, sin embargo, solo duró temporada y media. El Barça llamó a la puerta de Xavi y el futbolista que más veces ha defendido la zamarra blaugrana en toda la historia no pudo decir no al equipo de su corazón.

"El caso de Xavi es como el mío con el Oviedo", explica un Santi Cazorla que ha regresado a su tierra para intentar devolver al club carbayón a la máxima categoría del fútbol español. El centrocampista asturiano explicó la ilusión que tenía Xavi cuando recibió la llamada del Barça: "Me pidió perdón por dejarme solo en Qatar. "Santi, es mi sueño, muy personal", me dijo, pero después no fue lo mismo".

Carzorla no puede entender el trato que Xavi está recibiendo del entorno blaugrana: "Es triste que sufra en su propia casa. Está infravalorado. Llegó en uno de los momentos más duros de la historia del Barça, ganó la Liga y la Supercopa, pero nunca es suficiente".

El asturiano también está sorprendido de la actitud que muestra el técnico en el banquillo, una actitud que le ha valido ya varias expulsiones: "Alquien ha cambiado al tipo que yo conocía por otro. Como jugador nunca levantó la voz y ahora... El primer día íbamos perdiendo y le vi tirar botas, insultar, gritar... Le pregunté: "Xavi, ¿qué te ha pasado hoy?" y me contestó: "He cambiado por completo. Si no lo haces, el vestuario no te respeta". Pensé: ¿De verad tienes que hacrlo? No veo eso en mí, pero entonces tampoco lo vi en él. Xavi me sorprendió".