Santi Cañizares, sobre Gabriel Jesús: "Creo que en su momento, Aubameyang y Rashford fueron mejores jugadores"

Gabriel Jesús llegará este lunes a Barcelona para fichar por el conjunto azulgrana. Estará presente, salvo cambio de planes de última hora, en las gradas del Spotify Camp Nou para presenciar el encuentro entre el Barça y el Rayo Vallecano. Mañana, será oficializado por el club al ya haber firmado su contrato.

El fichaje del delantero brasileño llegó por sorpresa, fue un movimiento 'express' de Deco, un 'as' en la manga de toda la vida tras ver imposible el fichaje de Julián Álvarez. Gabriel Jesús llega para reforzar la posición del delantero centro, una necesidad del club tras las marchas de Robert Lewandowski y Ferran Torres. Pese a que el equipo dispone de múltiples opciones, como Raphinha, Gordon, Adeyemi o cualquiera de los dos mediapuntas, Olmo o Fermín, incluso Hamza del filial, Flick quería un '9' consolidado.

El elegido, Gabriel Jesús

El nombre definitivo ha sido el del delantero brasileño, a cambio de 10 millones de euros más cuatro en variables, un jugador que ha llegado a ser un auténtico 'crack mundial' hace unos años, aunque ahora genera un poco de dudas por su estado físico. Gabriel Jesús ha sido un jugador mermado por sus lesiones, se ha perdido más de dos años, repartidos entre diferentes temporadas, por lesión. Pero nadie duda de su calidad, si está bien, marcará diferencias.

Estas dudas las han comentado en la cadena COPE. El exguardameta del Valencia y de la selección española, entre otros, Santi Cañizares, ha comentado la trayectoria del exjugador 'Gunner'.

"Tengo más dudas del jugador que de Hansi Flick, porque con Flick todos los jugadores funcionan. Es decir, prácticamente ha encontrado el mejor nivel de cada jugador que ha entrenado y no hay ninguna de eso", argumentaba, dejando claro, principalmente, que Flick recupera a todos los jugadores, como sucedió en su día con dos 'expremier'.

Gabriel Jesus, a su llegada / GORKA URRESOLA

Un caso similar al de Aubameyang

El fichaje de Gabriel Jesús recuerda al paso de Aubameyang por el Barça. Un jugador al que se le apagaba la llama, pero el Barça lo recuperó completamente. Con el brasileño es un caso similar, viene de un Arsenal ganador, pero donde tan solo ha jugado tres partidos como titular.

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"Creo que en su momento Aubameyang y Rashford fueron mejores jugadores que Gabriel Jesús y ambos entendieron que el Barcelona les daba una oportunidad para volver a engancharse al fútbol Gabriel Jesús debe entender eso mismo y que su actitud, al igual que la de Auba y Marcus, debe ser la de reengancharse al fútbol gracias a esta oportunidad que le da el Barcelona y no puede venir con una actitud discreta", terminaba.