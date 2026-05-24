Santi Cañizares elige a su mejor entrenador de la temporada y no es Hansi Flick: "Es el pu** amo"

Cuando se juege el Villarreal-Atlético de Madrid, daremos por concluía la temporada. Ha sido una liga pocas veces vista. Igualdad hasta el final, mucha emoción hasta la última jornada y con un claro campeón: el Barça. Los de Hansi Flick cantaron el alirón en el Clásico, a falta de tres jornadas para terminar la competición, demostrando su poderío sobre el césped y futuro.

Pero más allá de Barça, Madrid o Atlético de Madrid, han habido sorpresas de todo tipo. Por ejemplo, el Celta, que se planta en Europa junto al Getafe, tras una temporada muy sólida bajo las órdenes de Giráldez. También Bordalás con el ya 'EuroGeta', que a principio de temporada apenas tenían siete jugadores inscritos en LaLiga. O el Villarreal de Marcelino, que deja un legado imborrable en el club.

El 'Top-5' de Cañizares

En la zona baja, Luis Castro le cambió la cara al Levante, que pasó de estar hundido a salvarse. El exguardameta de Valencia y selección española, Santi Cañizares, analizó el rendimiento de los entrenadores en “Tiempo de Juego” de la Cadena COPE. El exguardameta elaboró una clasificación personal con los técnicos que, a su juicio, han realizado el mejor trabajo en el campeonato.

Cañizares eligió a José Bordalás como el mejor técnico de la temporada y defendió su trabajo con un mensaje contundente hacia los clubes españoles. Según explicó, “no hay ni un año que no cumpla objetivos”. Antes de presentar su top cinco definitivo, Cañizares quiso reconocer el trabajo de varios entrenadores que también dejaron una buena impresión esta temporada. Sobre Matarazzo aseguró que consiguió “darle la vuelta a la Real”, mientras que de Quique Sánchez Flores y Luis García Plaza destacó que lograron “salvar a sus equipos” en momentos complicados.

El exguardameta también dedicó unas palabras a Marcelino. Consideró que el técnico asturiano “ha instalado ya al Villarreal en Champions”, decía en la COPE, valorando especialmente la regularidad del conjunto castellonense durante toda la campaña. Para Cañizares, el trabajo de Marcelino confirma su capacidad para competir al máximo nivel.

En la quinta posición de su ranking situó a Claudio Giráldez, entrenador del Celta. Cañizares explicó que lo eligió por delante de otros técnicos por “hacerlo mejor en Europa”, destacando el crecimiento competitivo del equipo gallego tanto en LaLiga como fuera de España.

El cuarto puesto fue para Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano. Hansi Flick ocupó el tercer lugar de la clasificación. Sobre el técnico alemán, Cañizares aseguró que “ha ganado la liga” y que ha conseguido que el equipo tenga “un gran entrenador”, resaltando la influencia que ha tenido en el rendimiento colectivo y en la identidad futbolística del grupo.

La segunda posición fue para Luis Castro, entrenador del Levante. Cañizares definió su trabajo como un “milagro absoluto”, recordando que el conjunto valenciano era colista en el mes de abril. Además, añadió que “este tipo es muy bueno, tiene mucho prestigio en Portugal”, valorando la transformación experimentada por el equipo.

El primer puesto de la clasificación fue para José Bordalás, al que Cañizares definió como “el p*** amo”. El exportero insistió en que lo conseguido por el técnico del Getafe tiene un enorme mérito y lanzó un mensaje directo a los clubes españoles: “A ver si se quitan ya de una vez los complejitos”. También pidió a los dirigentes que dejen “las tonterías” y apuesten por “firmar entrenadores de fútbol”.