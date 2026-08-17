Santi Cañizares no da crédito a una decisión del Barça: "No lo puedo entender"

El FC Barcelona ha protagonizado un verano con mucho movimiento. El conjunto azulgrana ha incorporado a Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, mientras que sigue trabajando para cerrar la llegada de Rodri y el regreso de João Cancelo. Además, el club busca todavía un delantero centro, aunque su prioridad es Julián Álvarez.

En cuanto a las salidas, Ansu Fati, Jan Virgili e Iñaki Peña han dejado también ingresos en las arcas azulgranas, mientras que Ronald Araujo y Marc-André ter Stegen han salido cedidos.

Sin embargo, la operación más importante ha sido la de Ferran Torres, que tras cuatro años y medio en el Spotify Camp Nou pone rumbo al PSG por 50 millones de euros, una decisión que no entiende Santi Cañizares.

Ferran Torres of FC Barcelona in action during the Europa League match between FC Barcelona and SSC Napoli at Camp Nou Stadium on February 17, 2022 in Barcelona. AFP7 17/02/2022 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / Europa Press

El exguardameta lleva todo el verano mostrando su desacuerdo con la salida del delantero valenciano y volvió a hacerlo en 'El Partidazo de COPE'. Para Cañizares, el Barcelona se desprende de Ferran justo cuando el futbolista ha conseguido superar las dificultades que tuvo durante sus primeros años y ha alcanzado un momento de madurez que le convierte en un jugador más fiable.

El exfutbolista recordó los problemas que tuvo el atacante cuando abandonó Valencia para marcharse al fútbol inglés y explicó que "es un chico que sale de un pueblo de Valencia, se va a Inglaterra, le cuesta adaptarse, obviamente, en un equipo supercompetitivo en ese momento, donde no tiene sitio, donde cuando juega, juega sin confianza".

Cañizares considera que el Barça acertó al apostar por el jugador, pero cree que el club ha tomado la decisión de venderlo justo cuando había conseguido adaptarse y ofrecer su mejor versión: "Lo ficha el Barça inteligentemente, le cuesta también adaptarse al Barcelona. Acaba adaptándose, acaba sirviendo, está en el mejor momento de su carrera, hace el gol de la final, y ahora es cuando lo vendes. Al revés".

Precisamente por eso, el exguardameta tampoco considera que el dinero que recibirá el Barcelona sean suficientes para justificar la operación, ya que cuestiona la capacidad para encontrar en el mercado un sustituto de garantías por esa cantidad: "No lo regalas, porque 50 millones no es un regalo, pero 50 millones de euros, un futbolista delantero que hace goles, vete al mercado a ver qué es lo que hay por ese dinero".

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Santi Cañizares insistió en que no se trata de una opinión puntual, sino de una postura que lleva defendiendo durante todo el verano: "Yo con esta cantinela la llevo todo el verano, no lo puedo entender".