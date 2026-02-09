Santi Cañizares confiesa lo que pocos esperaban de Lamine Yamal: "No apostábamos tan fuerte por él"

En los últimos meses, Lamine Yamal ha estado en el centro del foco mediático, con una atención constante sobre su vida dentro y fuera del campo. El jugador del FC Barcelona se ha enfrentado a varias polémicas sobre su comportamiento, que en ocasiones se consideraba impropio para un futbolista profesional.

Sin embargo, en los últimos días, el futbolista de 18 años ha mostrado una notable madurez. Su rendimiento en el campo ha sido constante, centrando toda su energía en el fútbol y dejando atrás polémicas y distracciones.

Santi Cañizares se pronunció en 'El Partidazo de COPE' sobre su evolución: "La verdad que nos ha sorprendido. Nos sorprendió que con 17 años tuviera la madurez para jugar al fútbol en un gran equipo y ser figura de ese gran equipo, que es algo muy difícil, pero no menos ha sido la sorpresa de cómo ha rectificado sobre su perfil social, sobre su vida pública, sobre su talante de deportista".

El exportero dejó claro que el delantero comenzó el año muy mal, con errores que llamarón la atención porque había "cosas que no eran acordes con un futbolista profesional", y añadió que muchas de ellas no deberían haber sido públicas nunca.

Sin embargo, Cañizares destacó cómo el de Rocafonda ha sabido tomar conciencia de sus errores y centrarse en lo realmente importante: "Y él inmediatamente se dio cuenta de que ese no era el camino y de que debería de dejarse sus esfuerzos, su energía en lo importante, en lo que le había elevado hasta donde estaba, que era en el campo de fútbol".

Además, el exguardameta admitió que pocos esperaban una reacción tan rápida y coherente de un jugador tan joven: "Digo que nos ha sorprendido porque no apostábamos tan fuerte por él. Recordar que es difícil apostar porque un chico de 18 años madure de forma inmediata y tan coherente y se ponga manos a la obra a lo importante que es el fútbol, como si no tuviera esa edad".