Santi Cañizares, más claro que nunca: "El problema del Real Madrid desaparecerá en el momento que se vaya Flick"

El Barça vuela. Cinco victorias en cinco partidos ligueros que han colocado al equipo en lo más alto de la clasificación de LaLiga. El inicio no podía ser mejor y los de Hansi Flick asustan por toda a Europa. No hay ningún equipo que esté al nivel de los azulgrana, con pleno en todas las competiciones.

Uno de los secretos de este gran Barça es el ingeniero: Hansi Flick. El alemán está demostrando que puede ser uno de los mejores entrenadores de la historia del Barça si sigue este camino, con números sobresalientes y haciendo lo que mejor se le da: exprimir el mejor 'jugo' de cada jugador.

En la COPE, Santi Cañizares puso en valor la evolución del conjunto azulgrana después de su victoria por 2-4 frente al Levante y destacó especialmente la figura de Hansi Flick como uno de los grandes responsables del rendimiento del equipo. “Para mí Hansi Flick es el que marca diferencias en esta Liga, ni Mbappé ni Lamine”, afirmó el exfutbolista. “Es el que tiene a todo el equipo comprometido”, decía.

Flick, el gran problema del Real Madrid

Cañizares considera que Flick ha conseguido que sus futbolistas respondan de manera coordinada en las diferentes fases del juego. “Es el que consigue que el equipo, tanto en ataque como en defensa, trabaje de forma más o menos uniforme”, explicó durante la tertulia.

Flick / Enric Fontcuberta

Otro de los aspectos que quiso resaltar fue la capacidad del entrenador para conseguir que buena parte de su plantilla atraviese un excelente momento de forma. Cañizares entiende que Flick está consiguiendo sacar un rendimiento elevado de sus futbolistas y mantener una dinámica positiva que está permitiendo al Barcelona competir con mucha regularidad desde el inicio de la temporada.

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“Y este, para mí, es el problema que tiene el Real Madrid. Tú sabes que los ciclos todos se acaban”. Incluso puso como referencia etapas anteriores del Barcelona y apuntó que, si regresaran entrenadores como Setién o Koeman, “el problema del Madrid se ha acabado”, concluyó de forma contundente.