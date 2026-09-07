Santi Cañizares alza la voz contra el Valencia tras la goleada del Barça: "El problema no es perder tres puntos"

El FC Barcelona no perdonó el pinchazo del Real Madrid ante el Real Betis y se impuso al Valencia por 0-5, lo que le permite colocarse como líder en solitario de LaLiga. El equipo de Hansi Flick salió con todo y en el minuto cinco, Lamine Yamal ya había anotado el primer gol del encuentro. El conjunto azulgrana fue un auténtico vendaval y agravó todavía más la crisis del Valencia, que ya es colista en solitario, una situación más que preocupante.

La afición valencianista mostró su malestar con la directiva del club desde el primer minuto del encuentro en Mestalla, donde se reunieron más de 47.319 espectadores para seguir el partido. La situación institucional y deportiva del equipo de Carlos Corberán está en boca de todos, y desde el programa 'Tiempo de Juego' analizaron el contexto del Valencia.

En primer lugar, Paco González, presentador de 'Tiempo de Juego', compartió cuál es el sentimiento que tienen la mayoría de los aficionados del Valencia: "Hay veces que un seguidor está con su equipo de tal manera, que prefiere perder 0-6 o 0-18 para que explote todo, pero durante el partido eso no se aguanta".

Por otro lado, Santi Cañizares, exguardameta del Valencia y del Real Madrid, comentó que espera que la afición siga mostrando su malestar contra la directiva valencianista.

Así ha sido la protesta de los aficionados del Valencia CF fuera de Mestalla: "Lim go home" / Archivo

Por esta razón, aseguró que "el problema no es perder tres puntos, el problema es mucho más grave y tienen ganas de un levantamiento público".

Una de las medidas que propuso para quejarse de manera más contundente es "un vaciado absoluto", aunque se tendría que hacer "de forma reiterada", algo que ya se hizo en un Valencia-Celta, donde las gradas quedaron desiertas.

Vídeo resumen y mejores imágenes del Valencia CF - FC Barcelona / Edu Ripoll

El principal motivo que otorgó fue que "llamaría mucho la atención y provocaría, al menos, el sonrojo de la dirección".

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Por último, Cañizares tiene claro que Peter Lim no conoce cómo está la situación deportiva del club: "Yo no sé si sabe cómo está el equipo ahora mismo, si está viendo los partidos, si le importa lo más mínimo".