Santi Cañizares alucina con los futbolistas del Barça: "No son capaces de decirles nada"

El derbi catalán sigue trayendo cola. El FC Barcelona se impuso con claridad al Espanyol y dejó LaLiga prácticamente al alcance de la mano tras los últimos tropiezos del Real Madrid. El equipo de Hansi Flick aventaja en nueve puntos a su perseguidor cuando restan siete jornadas para el final del campeonato.

La victoria ante el Espanyol desató la celebración de los futbolistas junto a su afición, pero también dejó momentos de tensión. Gavi y Cancelo se encararon con varios jugadores del conjunto blanquiazul, entre ellos Pere Milla y Pol Lozano. El mediocentro del Espanyol aseguró que "se ha visto delante de todos el respeto que tienen hacia nosotros, hacia otros compañeros de profesión".

Desde 'El Partidazo de COPE', presentado por Juanma Castaño, analizaron todo lo ocurrido sobre el derbi catalán, donde Santi Cañizares, exjugador del Real Madrid y Valencia, se mostró indignado por lo vivido durante la celebración.

Los jugadores del Barça celebran su triunfo ante el Barça en el derbi / VALENTÍ ENRICH

Por esta razón, Cañizares quiso contextualizar que "los futbolistas de primer nivel mueven más dinero que nunca", lo que provoca que tengan más gente a su lado. "Esa gente que tienen alrededor, antes eran señores que tenían más dinero que los futbolistas, porque antes eran agentes que movían a todos los jugadores".

No dudó en revelar que antes a los agentes "les teníamos todos un respeto tremendo", ya que, además de aconsejarles futbolísticamente, "educaban a los jugadores porque algunos de ellos eran personas honorables".

"Actualmente, lo que sucede es que nadie son capaces de decirles nada a los futbolistas, porque si lo enfadan se van a la calle y dicen que jode, con perdón, el negocio", aseguró en 'El Partidazo de COPE'.

Asimismo, sentenció diciendo que los futbolistas ya no están asesorados por nadie, sino por personas que lo único que quieren es intentarles molestarles lo mínimo para seguir viviendo del cuento.

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"Y si mañana uno de los jugadores dice: 'Oye, voy a hacer una fechoría de tal calibre'. La respuesta será: 'No te preocupes, que te ayudo'", concluyó.