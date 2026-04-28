Sant Joan Despí limitará la ampliación del estadi Johan Cruyff

Los planes del FC Barcelona para ampliar el aforo del estadi Johan Cruyff dentro de la Ciutat Esportiva Joan Gamper se pueden ver condicionados por las limitaciones que contempla el ayuntamiento de Sant Joan Despí, el municipio en el que están enclavadas las instalaciones de la entidad blaugrana. La alcaldesa de la localidad, Belén García, explicó que el consistorio está abierto a aceptar los planes de remodelación del Johan Cruyff para ampliar su capacidad, pero con unas capacidades sensiblemente inferiores a las que en principio prevén los planes que contemplan el presidente Joan Laporta y su equipo directivo y ejecutivo.

Belén García concedió una entrevista a Metrópoli Barcelona y fue en esos micrófonos en los que expuso la posición del Ayuntamiento de Sant Joan Despí, constatando la predisposición a que el Barça pueda remodelar el recinto, pero no en los términos que ha pensado, planteándose aumentar el aforo hasta unos 16.000 espectadores.

García dijo que el proyecto no podrá tener esta envergadura, "primero porque no es posible; (construir un estadio con capacidad para) 16.000 espectadores allí tiene mucha complejidad". La alcaldesa de Sant Joan Despí recordó que "nosotros tenemos allí a unos grandes vecinos. Tenemos a TV3, tenemos al Barça y estamos encantados de que sea así; pero la convivencia la hemos de hacer conviviendo con todos los vecinos y no es posible esa capacidad tal y como está el estadio".

El Barça quiere ampliar el aforo del Johan Cruyff por diferentes motivos. El más inmediato es para intentar que el reciento pueda ser la sede del primer equipo -como ya sucedió en el arranque de la presente campaña- cuando tenga que abandonar nuevamente el Spotify Camp Nou para la instalación de la cubierta que se situará sobre la tercera gradería. LaLiga hizo una excepción pese a que el Johan no cumple las especificaciones mínimas (8.000 espectadores) para acoger partidos de Primera División, pero difícilmente aceptaría que se repita esta circunstancia. La razón a medio plazo es la idea de dotar al equipo Femenino y al Barça Atlètic de un campo con una capacidad que absorba a sus potenciales seguidores de manera regular y así incrementar los ingresos por taquillaje

Belén García aclaró que son conscientes de que los dirigentes del Barça "necesitarán una ampliación; nosotros siempre hemos dicho que, como todo en la vida, el día que veamos un proyecto veremos dónde está el límite de esta ampliación". La regidora de la localidad del Baix Llobregat reconoció que "sí que existe una posibilidad de crecer, pero además de ser una posibilidad posible técnicamente debe ir acompañada de otras medidas que se deben trabajar, como es el tema de la movilidad".

Un aforo limitado

El ayuntamiento es consciente de la tensión de movilidad que comporta la Ciutat Esportiva Joan Gamper a nivel de accesos, y estas exigencias se multiplicarían con la ampliación del Johan Cruyff y una mayor afluencia de aficionados a las instalaciones azulgranas. "Siempre se generan problemas de movilidad donde está el Barça porque es más que un club", recordó Belén García. "Por tanto, genera socialmente una atracción muy importante. Si no lo trabajas y no lo trabajas bien... Ahora he de decir que nosotros hemos intentado trabajarlo desde el primer momento".

Una de las prioridades del ayuntamiento es que la presencia del Barça sea compatible con el día a día de los vecinos. "También estamos trabajando para proteger el aparcamiento de los vecinos y vecinas de la zona, y sobre todo que la máxima afluencia venga en transporte público o con lanzaderas; esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones que han habido partidos aquí", recordó.

Con todo, Belén García aclaró que Sant Joan Despí no se cierra a la ampliación del estadi Johan Cruyff, pero sí que marcó los límites, que giran en torno a la capacidad del recinto ya los accesos al mismo. "Si nos presentan un proyecto que técnicamente sea viable y que desde el punto de vista del crecimiento sea asumible, con todas las medidas correctoras que hagan que esto tenga el encaje de la convivencia (con el Barça) de la que estamos encantados y encantadas, pues saldrá adelante, evidentemente. Pero 16.000 no es... ni 17, ni 18, ni... estas cosas... Creo que el límite estaba aproximadamente en unos 10.000", concluyó".