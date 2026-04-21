La sangría en defensa, el primer paso que debe solucionar el Barça

Flick le dio una cara nueva al Barça. Armó un equipo joven, supo exprimir su potencial y con ello volvieron los títulos y la ilusión de la afición. Ahora, a punto de cerrar su segunda temporada en el banquillo, el balance es más que positivo. Pero si hay una cuenta pendiente que el Barça debe solucionar es su facilidad para encajar. La línea adelantada fue toda una revolución y explica ese sistema de presión asfixiante que ha permitido al Barça someter al rival y marcar tantos goles. Ahora bien, también ha dejado al descubierto sus fisuras, que los rivales han aprendido a castigar este año.

El Barça ha encajado 57 goles esta temporada (30 en Liga, 20 en Champions, 5 en Copa y 2 en Supercopa), siendo la competición doméstica el único título al que aún puede aspirar. Podrían haber sido más, pero el equipo encaja demasiado. Aunque el camino hacia el título está bien encaminado, los datos dejan una lección clara. Los azulgranas solo han dejado la portería a cero en doce ocasiones. En diez partidos empezaron perdiendo, aunque lograron remontar en siete (cayeron ante Sevilla, Madrid y Real Sociedad). También han ganado siete encuentros pese a encajar durante el partido, mientras que en dos ocasiones no ganaron tras adelantarse (empate ante el Rayo y derrota frente al Girona).

Esta estadística tiene doble lectura. El Barça ha demostrado que mantiene esta capacidad para remontar resultados adversos, lo ha hecho siete veces, pero también evidencia que muchas veces necesita verse por detrás para reaccionar. Y tantas veces como ha remontado, también ha dejado escapar ventajas.

La fragilidad europea

En Champions la historia es similar, pero se paga más caro. El último duelo ante el Atlético confirmó una tendencia que ya no sorprende: fue el duodécimo partido consecutivo encajando. Doce de doce sin dejar la portería a cero en esta edición europea. La fase de liga fue más exigente de lo esperado y el Barça sufrió para meterse en el 'Top-8'. En las eliminatorias, necesitó tres partes para superar al Newcastle, y ante el Atlético la ida pesó demasiado, y esta vez no habrá semifinales.

Gavi y Gerard Martín despejan un balón / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El balance de los 12 partidos es de 7 victorias, 2 empates y 3 derrotas. De esas siete victorias, en tres empezó encajando y tuvo que remontar (Frankfurt, Slavia Praha y Copenhague). En las otras cuatro, ganó pero tampoco logró dejar la portería a cero (Newcastle x2, Olympiacos y Atlético). En cuatro ocasiones encajó primero y no logró ganar (empates ante Brujas y en Saint James' Park, y derrotas ante Chelsea y Atlético). A eso se suma la derrota ante el PSG, el único partido en el que el Barça se adelantó y terminó siendo remontado.

Con un total de 20 tantos encajados (1,7 por partido), la estadística deja claro el paso adelante que le falta al equipo para aspirar al título. Es una asignatura pendiente que, si ya penaliza en la fase de grupos, se convierte en una losa insuperable cuando llega la hora de la verdad ante los grandes del continente. Joan ha recibido 14 goles en nueve partidos, y Szczesny, 6 en tres, la mitad de ellos ante el Brujas. Pero también se ha encajado frente a rivales de segundo escalón europeo como Olympiacos, Frankfurt, Slavia Praga o Copenhague. De hecho, ante estos tres últimos, el Barça empezó por detrás en el marcador.

Flick, durante el partido ante el Atlético / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

En liga, el equipo suma 30 goles en contra en 31 jornadas y 12 porterías a cero. De esos 30, 11 los encajó Szczesny en los seis partidos (1,8 por encuentro) en los que suplió a Joan por lesión, mientras que el de Sallent ha recibido los 19 restantes en 25 partidos (0,76 por partido), firmando además todas las porterías a cero. En Copa, el balance es de cinco goles encajados en cinco partidos, cuatro de ellos en el fatídico duelo del Metropolitano que sentenció la eliminatoria. Las únicas porterías a cero llegaron ante Guadalajara (Primera RFEF) y Racing (Segunda División), mientras que en la Supercopa se recibieron otros dos en la final. Para un aspirante a todo, esas cifras son mejorables, sobre todo cuando encajar primero obliga a un desgaste constante.

Rara vez el equipo ha sido inferior en juego, pero paga caro tener sus debilidades tan expuestas. Los siete goles encajados ante el Inter en las semifinales del año pasado ya fueron un aviso de una vulnerabilidad que este año costó la Copa y, ahora, la eliminación europea ante el mismo equipo. El Barça ya sobrevivió a duras penas en una fase de grupos en la que, pese a colarse en el 'Top 8', se dejaron puntos ante el Brujas y se cayó frente a PSG y Chelsea. Incluso en octavos, aunque la efectividad en la vuelta permitió avanzar, no se pueden olvidar los apuros sufridos en Saint James' Park. La liga sigue premiando la regularidad, pero el cierre de esta temporada debe marcar un punto y aparte para corregir estas carencias y ganar solidez atrás.