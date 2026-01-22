Sangría en el Barça Atlètic

Todo el movimiento que no está habiendo en el primer equipo se está dando en el Barça Atlètic. Mercado invernal de lo más movido en el filial azulgrana. No tanto por la marcha del equipo (no es para tirar cohetes, pero está en la zona alta y con aspiraciones a todo), sino por situaciones personales y contractuales de algunos futbolistas. Es algo que en el club azulgrana también podía intuirse, puesto que había varias piezas que empezaban la temporada terminando contrato en 2026. Y eso siempre es peligroso.

En SPORT ya adelantamos hace unos días que Mamadou Mbacke iba a ser el primero en abandonar la disciplina azulgrana. El central senegalés ya no fue convocado este sábado con el Barça Atlètic por Juliano Belletti. Y es que está a punto de cerrar su salida de la entidad barcelonista. El africano era una pieza indispensable para el técnico brasileño formando tándem en el eje de la zaga con Álvaro Cortés, pero ahora tendrá que tirar el técnico brasileño sin uno de sus referentes en la retaguardia. Este sábado, ante el Andratx , fue Andrés Cuenca quien acompañó al aragonés.

EL BARÇA RECUPERA PARTE DE LA INVERSIÓN

Mbacke estaba teniendo mucha más ascendencia que el curso pasado, donde las lesiones lo lastraron muchísimo. Pero termina contrato el 30 de junio y el Barça quería recuperar una parte de la inversión que hizo por él el verano de 2024 (unos dos millones de euros se pagaron a Los Angeles FC). Ya contamos en este diario que quien tenía todos los números de llevarse al futbolista era la MLS y será el Saint Louis City su próximo destino será Saint Louis City, que pagará una cantidad para que el club azulgrana recupere parte de la inversión que hizo en 2024.

Mbacke, con Barberá y Roger en un partido del Barça Atlètic / Dani Barbeito

Otro que saldrá, a priori, es Andrés Cuenca. El central andaluz termina también contrato el 30 de junio y el Barça, antes de que salga libre y sin recibir nada a cambio, está próximo a cerrar un traspaso con el Como. La idea es poder guardarse un porcentaje de una futura venta y veremos si una pequeña compensación.

CUENCA SALDRÁ CEDIDO

La idea del Como es ceder estos próximos meses al futbolista para que pueda disponer de minutos y desarrollarse. A Cesc Fàbregas le gusta su perfil, cree que encaja con el estilo de juego, pero todavía necesita mejorar en algunos aspectos del juego. De ahí que lo más seguro se apueste por un préstamo ya inmediato.

Dani Rodríguez, en una imagen con el Barça Atlètic / Gorka Urresola

Y en SPORT adelantamos este jueves que otro que podría salir es Dani Rodríguez. El Dinamo Zagreb está conversaciones con Dani Rodríguez para conseguir su cesión hasta final de temporada. Las partes llevan días negociando y, aunque a día de hoy aún no existe acuerdo, el futbolista vería con buenos ojos marcharse cedido al conjunto croata hasta final de temporada. El extremo del filial azulgrana es una pieza importante para Juliano Belletti y lo demuestran los números. Ha disputado 17 de los 19 partidos posibles hasta la fecha, con un balance de 3 goles y 5 asistencias.

El futbolista, natural de Astigarraga, ha rendido a un nivel alto y ha dejado claro que la Primera Federación empieza a quedársele pequeña. Su rendimiento ha llamado la atención desde hace tiempo y no es la primera vez que recibe propuestas. En el pasado ya tuvo opciones para salir cedido a clubes de nivel como el Valencia CF, aunque siempre priorizó seguir creciendo en Barcelona.

EL DINAMO VA A POR SU CESIÓN CON OPCIÓN DE COMPRA

Pese a contar con varias propuestas, la opción del Dinamo Zagreb es una de las que más ha convencido al jugador. El club croata destaca por su trabajo con jóvenes y por ofrecerles continuidad y confianza. La operación se plantea como una cesión hasta final de temporada con opción de compra, una fórmula que permitiría a Dani seguir creciendo sin perder el vínculo con el Barça.

Quim Junyent suma tres años jugando la Youth League / FCB

Otro que podría dejar ya la disciplina azulgrana es Quim Junyent. Termina su vinculación el próximo 30 de junio y el Almería de Rubí va tras él, como dijimos en SPORT. El centrocampista, puro talento, no está teniendo casi oportunidades en el filial y el club azulgrana no le ha hecho una propuesta atractiva para renovar. Falta por ver si dejará el club azulgrana ahora o ya cuando quede libre. Si sale ahora, como en el caso de Cuenca, el Barça podría reservarse un porcentaje de futura venta.

Si se producen estas cuatro salidas, unido a la rescisión de Marcos Parriego, sería una buena desbandada invernal. De momento, la única entrada es la de Joaquín Delgado. El egipcio Hamza Abdelkarim sería el próximo en llegar. Y aún se trabaja para firmar un extremo y uno o dos centrales. Mucho trabajo y pocos días por delante en un Barça que debe suplir tantas bajas importantes.