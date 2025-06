Sandro Rosell: "Voy a reunirme con las ratas del sistema corrupto, quiero saber quién apretó el botón rojo"

Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, ha reiterado su voluntad de seguir recurriendo ante la Justicia la decisión tomada en su día por Carmen Lamela, entonces jueza de la Audiencia Nacional y ahora magistrada del Tribunal Supremo, de enviarlo a prisión provisional durante casi dos años.

En una entrevista concedida al diario ABC, Sandro Rosell cargó contra el sistema judicial español. El expresidente azulgrana denuncia lo que en su opinión es un caso flagrante de incapacidad o presunta corrupción y centró sus acusaciones en la jueza Carmen Lamela, a quien catalogó inequívocamente como “jueza inútil o corrupta”.

Recurso ante el Tribunal Supremo

El siguiente paso, según revela durante la conversación, será presentar un recurso ante el Tribunal Supremo a la búsqueda de lo que él considera que es la verdad y la reparación que se merece por el perjuicio causado.

Rosell no se siente ni siquiera mínimamente compensado con la indemnización de 232.000 euros con quien se le pretende compensar por los casi dos años en prisión. Para él, la indemnización debería pagarla la propia magistrada.

Que lo pague la jueza

“Me sabe mal que estos 232.000 euros, que es mucho dinero para muchísima gente, para mí también, por supuesto, lo tengan que pagar todos los españoles, de sus impuestos, cuando el error ha sido cometido por una señora que era juez, que es juez, que es magistrada hoy del Supremo”, dice Rosell con contundencia.

Con la misma energía, el que fuera presidente del FC Barcelona dice al respecto d ela actuación de la juez Lamela: “Yo tengo el convencimiento de que o fue por un error por ser inútil o por ser corrupta. Y entonces, claro, ¿por qué todos los españoles tenemos que pagar con nuestros impuestos los errores de una persona que cometa un error queriendo o no?”, sostiene. En todo caso, Rosell no se siente ni mínimamente restituido: “Espero que sea más, porque dos años en la cárcel no tienen precio”.

Villarejo, cara a cara con Rosell en el programa de 'El Món a Rac1' / El Món a Rac1

Más que el dinero

Sandro Rosell resaltó que en sus recursos ante las decisiones de la Justicia no busca simplemente una compensación económica. “Lo más importante para mí es llegar a saber quién ordenó a esta señora meterme en la cárcel”, recalca.

El empresario catalán piensa que Carmen Lamela no pudo actuar por un asunto personal. “No creo que sea porque me viera por la televisión y dijera: ‘este tío me cae mal’. No creo que fuera por esto. Seguramente fue porque alguien le dijo, le ordenó o le sugirió, a cambio de una promoción de la Audiencia Nacional al Supremo, como así fue, que si me mantenía dos años en la cárcel de manera injusta, pues ella la tendría”.

Sandro Rosell, en una entrevista para el programa 'El Món a RAC1' / 'El Món a RAC1'

Hasta el final

Como ya ha hecho en otras ocasiones, en la entrevista concedida a ABC Sandro Rosell deja muy claro que nada va a frenar su voluntad de esclarecer qué sucedió. “Voy a seguir hasta saberlo. Y no voy a parar hasta saberlo o intentar saberlo. Ya sé que me costará mucho porque hay unas barreras increíbles dentro de lo que es el Estado para que te cuenten la verdad. Pero no voy a parar, voy a intentar seguir y voy a reunirme, verme y hablar con quien haga falta, con las ratas del sistema corrupto español, me voy a reunir con las cloacas, porque quiero saber quién apretó el botón rojo”, insiste.