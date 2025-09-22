Sandro Rosell recuerda en el 'caso Negreira' que "los presidentes del CTA son forofos del Real Madrid"

Sandro Rosell compareció la pasada semana ante el juez del 'caso Negreira'. Los audios de la declaración han trascendido en la Cadena SER y Rosell deja muy claro que Enríquez Negreira no tuvo incidencia en los resultados deportivos del FC Barcelona.

Rosell subraryó sobre el ex árbitro que "este señor, en el CTA, tenía peso cero. Ce-Ro. No tenía ninguna influencia en el CTA. En el CTA, el que ha tenido peso ha sido el presidente. E históricamente, durante estos 70 años, no sé si siempre o la mayoría, todos los presidentes del CTA se han declarado absolutamente forofos del Real Madrid. El único que tiene peso en el CTA es el presidente, y siempre ha sido del Real Madrid".

El ex dirigente del Barça apeló a visionar los partidos del periodo investigado y se solventarán todas las dudas. "Sí, es muy fácil. Vamos a ver y a visionar todos los partidos y que vengan cinco peritos arbitrales y nos digan en qué partido nos ha ayudado el árbitro. Que vengan. Aquí no podrán decir que archivo por falta de pruebas. Aquí la prueba es a favor de los acusados. Es al revés".

Rosell añadió que "aquí sí que pueden decir que archivamos porque las pruebas dan la razón a los acusados... y se ha acabado. Vamos a sentarnos todos y a ver los partidos de nuevo. Me encantaría. Quizá a una parte de aquí no le gustará verlo otra vez. Lo siento. Pero a veces no ganas. A veces pierdes, y tienes que aceptarlo".

La declaración de Sandro Rosell incidió en el Real Madrid y de no saber perder en el terreno de juego: "Un club caballero tendría que haberlo aceptado y no alargarlo toda la vida como está intentando hacer para tapar otras cosas. Como ahora, por ejemplo, que, después de cuatro partidos de Liga, ya se han ido a quejar a la FIFA por los arbitrajes. ¿Dónde está ahora el señor Negreira?".