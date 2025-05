Sandro Rosell: "Perder dos años de vida no tiene precio"

El ex presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, fue el protagonista en el programa 'Tot es mou' de Televisió de Catalunya. Cabe recordar que Rosell estuvo 645 días en prisión antes de ser absuelto.

Cualquier indemnización no le compensa ya que "perder dos años de vida no tiene precio". Sandro Rosell recalcó que "tenemos que pensar que la Audiencia Nacional es la institución jurídica que decide que yo y Joan Besolí tenemos que ir a la cárcel en prisión preventiva por unos hechos que no cometí. La misma institución reconoce ahora que actuó de forma injusta. ¿El dinero? No es un tema de dinero, 2 años de vida no tienen precio".

Sandro Rosell quiere que la juez Carmen Lamela, asuma las consecuencias, en lugar de que la indemnización sea cubierta por los contribuyentes. "Queremos presentar un recurso al Ministerio de Justicia, que es el que nos pagará la indemnización. Considero que quien debe asumir esa cantidad es la juez Lamela con su patrimonio personal".

Primer contrato de Lamine

El ex presidente dijo quie "sientes rabia, estás detenido y sabes que eres inocente. Sientes mucha rabia y la gente duda de ti, queda el estigma y es difícil quitártelo de encima".

En cuanto a su salida de la cárcel, Rosell explicó que "no quería conducir y no quería utilizar el móvil durante los tres o cuatro primeros meses y luego cuesta recuperar tu identidad y tu libertad, tu disponibilidad bancaria. Han pasado tres o cuatro años para que yo pudiera disponer de mi patrimonio".

Cambiando de su caso al terreno deportivo, Sandro dijo sentir "el orgullo de poder decir que el primer contrato de Lamine Yamal lo firmé yo como presidente. Recuerdo que vinieron sus padres al despacho. Eso es la Masia, inversión y trabajo. El trabajo lo realizó el equipo del futbol base con Jordi Roura y Aureli Altimira al frente. Es un legado".

Rosell se mostró muy contento por los títulos conseguidos por el Barça. Preguntado por Laporta, dejó una reflexión enigmática: 'Jan, piensa solo en el Barça, y tú ya me entiendes'".