Sandro Rosell niega estar detrás de Camprubí Montal

Empiezan a ser constantes los movimientos preelectorales en el entorno del FC Barcelona. Víctor Font, líder de 'Sí al Futur', ha pedido hoy mismo a la actual junta directiva que avance las elecciones y las fije para el verano del 2025. Paralelamente, han ido apareciendo otros grupos de barcelonistas con aspiraciones electorales.

Uno de ellos lo encabeza Joan Camprubí Montal, nieto y biznieto de presidentes del Barça. Bajo el lema 'Som un Clam', se presentó en sociedad el pasado mes de julio, aunque no lo hará de manera oficial hasta el mes de octubre. Eso sí, lleva ya semanas recorriendo Catalunya y presentando su proyecto a socios y peñistas del FC Barcelona.

A este grupo está vinculado quien fue presidente de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Roche, que siempre ha tenido una buena relación con el expresidente del Barça, Sandro Rosell. El exmandatario azulgrana, de todos modos, ha explicado a este diario que no tiene ninguna vinculación ni con el grupo ni con Camprubi Montal, queriendo dejar bien claro que él no está detrás de nadie y que no lo estará.

Ha aparecido en 'El Confidencial' esta semana una información que explicaba que Rosell y Cambrubí Montal comieron este verano en la casa que el primero tiene en Corçà, hablando de la situación económica del club y la posibilidad de llevar a cabo una moción de censura. Rosell niega que Camprubí Montal estuviese en su casa este verano e insiste en que no está detrás de nadie a pesar de que sí admite estar preocupado por la situación económica del club, que ve muy difícil de salvar.