Sandro Rosell, sobre su mandato: "Fueron los mejores años de la historia del Barça"

Sandro Rosell reapareció este jueves en una charla sobre complicidad y responsabilidad en el deporte de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. El expresidente azulgrana repasó sus días al mando del FC Barcelona y sacó pecho de lo conseguido durante su mandato.

"Más de 250 millones de euros ordinarios, ordinarios sin vender jugadores, durante los cuatro años de mandato. Lo cierto es que nos fue muy bien. Las secciones lo ganábamos todo, pero claro, pusimos las cuatro barras de Catalunya en la camiseta; todas estas cosas hicieron mucho daño y que el Barça fuese tan bien, porque han sido los mejores cuatro años de la historia del club, mal le pese a quien le pese, esto son datos", explicó Sandro Rosell. Durante sus años de mandato (2010-2014), los azulgranas ganaron dos Ligas, una Copa del Rey, la segunda Champions de Wembley, una Supercopa de Europa, tres Supercopas de España y el Mundial de Clubes.

"Gente del club y de fuera del club no querían que nos fuesen bien las cosas"

Ese gran momento del Barça de Guardiola provocó que mucha gente empezase a atacar al Barça, según cuenta el expresidente. Sandro recuerda que le atacaron desde fuera, pero también desde dentro del club: "Y entonces, desde dentro de aquí, gente no quería que nos fuera tan bien, y desde fuera tampoco querían que nos fuera bien. Y entonces se montó un grupo de gente que empezó a ponernos querellas y a provocar querellas con la corrupción judicial del Estado. Yo he tenido seis acusaciones de oficio de la fiscalía española, seis, penales, seis. He tenido seis juicios penales jugándome la cárcel y jugándome dinero seis veces frente al juez. Y declarando. Las seis las he ganado; cuando ha sido el propio Estado el que me ha puesto la querella, el propio Estado me ha absuelto. Imagine lo inocente que debe ser".

Archivo - El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell / SPORT

El catalán pasó 645 días en prisión provisional, entre mayo de 2017 y febrero de 2019, acusado de blanqueo de capitales y organización criminal. Finalmente, fue absuelto en 2019 y, en mayo de 2025, la Audiencia Nacional dictaminó que debía ser indemnizado con 232.500 euros por el tiempo que estuvo encarcelado.

"Para que os hagáis una idea de las seis veces que me han acusado penalmente de oficio, nadie me ha acusado, no es un particular que ha ido a acusarme, ha sido un fiscal, obviamente recibiendo una llamada para acusar a este tío porque querían liquidar al Barça que iba tan bien. Y por tanto, empezaron a poner querellas a su presidente, que es la manera de molestar a la organización. Una de estas seis, para que se haga una idea, me acusaron de traficante de órganos humanos. Yo filpaba, la jueza también", recordó con humor.