Sandro Rosell: “La mafia en España está dentro del Estado”

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha concedido una entrevista en el programa 'El món a RAC1' a raíz de la información publicada RAC1 en la que el excomisario Villarejo, propuso a la agencia de investigación norteamericana FBI que contara con José María Clemente Marcet como confidente, dentro de la denominada 'Operación Catalunya'.

"Estoy muy indignado, pero me lo tomo un poco a risa para no estar amargado. La información es muy valiosa, importantísima, que aportan unas pruebas que demuestran lo que defendemos desde hace años y tirar adelante. Nos lo olíamos con nuestros abogados. Pedimos en el juicio grande que viniese Villarejo a declarar, pero no apareció. Sabíamos que había intoxicado al FBI, pero la justicia española no nos hará caso", ha arrancado Rosell en su primera declaración en la citada entrevista.

Tirando de contexto, el que fuera máximo mandatario del Barça entre 2010 y 2014, recordó lo siguiente: "Creemos que escogieron a las tres personas con más altavoz de Catalunya: el presidente de la Generalitat, el Alcalde de Barcelona y el presidente del FC Barcelona; así como a Trapero o a los Jordis. Lo hicieron para taparnos la boca y evitar lo bueno para Catalunya. Casos que no existían, que se los inventaron. Ellos acabaron imputados, investigados y cuentas bloqueadas; yo, además, en prisión preventiva durante casi dos años".

Sandro Rosell considera que "Villarejo es una persona del antiguo régimen" porque "si le ordenaban que se inventase casos como los nuestros, lo hacía y no pasa nada; no tiene más importancia que la de un soldado que hace lo que le mandan", asegurando que "él es una víctima de todo esto".

El expresidente del FC Barcelona también ha recordado que "la primera querella que presenté fue contra la jueza Lamela, por prevaricadora y corrupta y hay una abierta a la que todavía no hay respuesta la judicatura, esperando dos años si se admite o no a trámite" y apunta que "ahora tocará otra con los mismos" a raíz de la nueva información.

"La Policia patriótica, que son como Mortadelo y Filemón, engañó al FBI", ha explicado Sandro Rosell, quien no ha dudado en reconocer que "la mafia en España, a diferencia que en Italia, está dentro del Estado. No hay una mafia extremeña, por ejemplo, como sí hay la mafia siciliana".

Ya en el tramo final de la entrevista, Rosell fue cuestionado por si se plantea volver a presentarse a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Su respuesta fue rotunda: "Ni de coña. Mi madre me mataría. Si ya no me dejó presentarme a las a Alcalde de Barcelona, imagínate volver al Barça...".