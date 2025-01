Sandro Rosell: "Incluso mi familia y amigos pensaban que alguna cosa debía haber hecho para ir a la cárcel"

Sandro Rosell fue presidente del Barça desde mediados de 2010 hasta principios de 2014. Ahora, más de una década después de dejar el cargo, se abrió acerca de su etapa al frente del club barcelonista, así como su ingreso a la cárcel durante 22 meses para, posteriormente, ser declarado inocente de todos los cargos de los que se le acusaba.

Rosell no tuvo repartos en hablar con honestidad de un recuerdo muy duro en su vida, la cárcel. "En cinco minutos te destrozan la vida y tardas años en recuperarla", confesó. "Puedo asegurar que no pararé de intentarlo, dedicaré todos mis esfuerzos y hasta donde me permita la ley para saber quién estaba detrás de todo, quien apretó el botón rojo", añadió acerca de los responsables de que ingresara en instituciones penitenciarias. Acerca del sufrimiento de los suyos, reconoció que "incluso mi familia y amigos pensaban que alguna cosa debía haber hecho para ir a la cárcel", dijo.

Antes de serle comunicado su traslado, Rosell era asesor de tres multinacionales. En el podcast, comentó la rapidez con la que todas ellas tomaron una dura decisión: "En cinco minutos, mientras la policía cacheaba mi casa, todas (las empresas) me habían enviado un correo electrónico comunicando que me despedían". "El día que me encierran, todo salta por los aires", resumió.

También recordó el arduo trabajo de convencer a su abogado de su inocencia: "tardé un par de meses", concretó. Rosell, además, resaltó que en la cárcel "desaparece el ego y prácticamente dejas de ser tú", a lo que suma que "allí lloré. No recuerdo haberlo hecho antes y no lo he hecho más, pero el hecho de haber entrado sabiendo que era injusto me dio una fuerza que me hizo perder el miedo. Y el día que pierdes el miedo, te liberas y te da igual lo que digan de ti".

Una vez Sandro Rosell salió de la cárcel, tuvo que rehacer su vida, y hizo hincapié en que "recuperé mi patrimonio, pensé en retirarme y dedicarme al huerto que tengo, pero mi mundo es el del deporte", lo que se tradujo en la vuelta al marketing deportivo, su disciplina fuera de las oficinas azulgranas. Pero en referencia al trabajo en Can Barça, hizo memoria y dijo que "desgasta mucho", y tildó su experiencia al frente de la Junta barcelonista de "la mejor y la peor experiencia que he tenido a la vez". Cuestionado por si existe la posibilidad de que vuelva a presentarse a las elecciones para presidir el Barça, fue claro: "No, no, no y vuelvo a decir no. Pero como dice un amigo mío, nunca digas nunca".