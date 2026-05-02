Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milán, aconseja a Bastoni no fichar por el Barça

El nombre de Alessandro Bastoni apunta a ser uno de los grandes focos del mercado de fichajes del FC Barcelona este verano. El central italiano es el gran objetivo de la dirección deportiva azulgrana para reforzar la defensa, pero su incorporación se presenta como una operación compleja, especialmente por la firme postura del Inter de Milán.

En Italia no contemplan la salida de uno de sus pilares. De hecho, Sandro Mazzola, una de las grandes leyendas del conjunto ‘nerazzurro’, se pronunció recientemente sobre el futuro del defensor y fue contundente. El exfutbolista considera que Bastoni no debería plantearse un traspaso al Barça y calificó como una “decepción” la posibilidad de que abandone San Siro este mismo verano.

Mazzola argumenta su postura en dos motivos principales. El primero tiene que ver con el fútbol italiano: cree que el país debe proteger a sus jóvenes talentos para recuperar competitividad internacional, especialmente tras quedarse fuera de tres Mundiales consecutivos. El segundo es más personal y cultural: considera que Bastoni estaría mejor quedándose en Italia, incluso si eso implicara un cambio de aires dentro de la propia Serie A, antes que marcharse a una liga extranjera como LaLiga.

Bastoni es un jugador de carácter y que aguantaría bien la presión del Barça / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Mientras tanto, el Barça sigue teniendo al central en su hoja de ruta. Tanto Deco como Hansi Flick consideran prioritaria la llegada de un defensor zurdo, un perfil que el equipo no ha conseguido consolidar tras la salida de Iñigo Martínez. Bastoni encaja perfectamente en ese molde gracias a su salida de balón, su jerarquía en defensa y su potencia física.

Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo económico. El Inter, presidido por Giuseppe Marotta, ha tasado al jugador en torno a los 70 millones de euros, una cifra que, a día de hoy, se escapa de las posibilidades del conjunto azulgrana.

Aun así, hay factores que podrían empujar al italiano a plantearse un cambio de etapa. Entre ellos, el desgaste sufrido en Italia tras recibir abucheos y críticas en partidos fuera de casa, derivados de la decepción por la eliminación de la ‘azzurra’ del Mundial. A esto se suma su posible deseo de afrontar nuevos retos en una liga diferente y el fuerte interés de clubes de primer nivel europeo.

En el lado contrario, también existen elementos que refuerzan su continuidad en el Inter. Bastoni tiene contrato hasta 2028, es una pieza clave en el proyecto deportivo del club y cuenta con el respaldo tanto de la directiva como de figuras históricas de la entidad, que ven en él a uno de los líderes del presente y del futuro.