La sanción a Frenkie de Jong ya es oficial

El FC Barcelona logró este domingo el primer título de la temporada y el cuarto en la era Hansi Flick, además, el logro toma aún más importancia al vencer en la final al eterno rival, gracias al doblete de Raphinha y el gol de Lewandowski. Por si no fuera suficiente, el triunfo culer en el choque ha provocado la salida de Xabi Alonso, entrenador madridista hasta hace horas.

No obstante, sí se produjo un único hecho negativo en la final de la Supercopa de España, ya que en el descuento, en un intento de recuperar el balón mediante una segada, Frenkie de Jong midió mal la altura de su pie e impactó demasiado arriba en la pierna de Kylian Mbappé, por lo que fue expulsado.

Contrariamente a lo que sucede en otras competiciones, la sanción no se aplica en el próximo juego de Supercopa, sino que se debe cumplir en el partido más cercano de cualquier competición nacional, por lo que la dureza de la sanción cobraba mayor importancia. Ahora, menos de 48 horas después, ya se sabe cuantos partidos deberá perderse el neerlandés.

De Jong celebra el título de la Supercopa / FCB

Un partido de sanción

Tal y como se esperaba, Frenkie de Jong ha sido sancionado con un partido tras la tarjeta roja que le mostró José Luis Munuera Montero por su falta sobre Kylian Mbappé, sin que Daniel Jesús Trujillo Suárez corrigiera desde el VAR el color de la tarjeta. El juez único de competición ha resuelto hoy que el castigo para el centrocampista debe ser "un partido de suspensión por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, con multa accesoria de aplicación del artículo 52".

Ahora el FC Barcelona podría apelar al Comité de Competición, el Comité de Apelación o incluso ante el TAD o la justicia ordinaria en última instancia, aunque no se espera que el club tome esta postura y sí que el ex del Ajax cumpla sanción.

Según el primer punto del artículo 56 del Código Disciplinario relativo al modo del cumplimiento de las sanciones, "la suspensión por partidos que sea consecuencia de la Supercopa de España, con independencia de su gravedad, implicará la prohibición de alinearse, actuar, acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios, en tantos aquellos como abarque la sanción por el orden en que tengan lugar, aunque por alteración de calendario, aplazamiento, repetición u otra cualquiera circunstancia, hubiese variado el preestablecido al comienzo de la competición", lo que se traduce porque Frenkie no podrá estar disponible este jueves ante el Racing de Santander en la Copa del Rey.