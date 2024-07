Así fue la sanción del Ayuntamiento de Barcelona a Gerard Piqué

Gerard Piqué, exjugador del Barça y celebridad del mundo de Internet con la Kings League, recibió una multa por parte del Ayuntamiento de Barcelona por no pagar su vado. Una sanción ejemplar para el empresario en Kosmos, que vio como el Ayuntamiento le colocó bolardos por no abonar la tasa que le correspondía en su casa de Pedralbes.

A todo esto, ahora sus vecinos de la zona se quejan de que estos bolardos provocan 'daño estético', según informa el medio Crónica Global. "Son los únicos de la calle. Son feos y no los tienen el resto de residentes", explican al medio, "se lo pudo haber ahorrado pagando la correspondiente tasa municipal, como todos nosotros".

Multa del 2021

Se ve que Piqué estaba descontento con lo que tenía que abonar por el vado y que ese fue el motivo por el cual dejó de pagarlo. El Ayuntamiento de Barcelona admitió que el distrito de Les Corts fue quien colocó esos tres bolardos en 2021, en una revisión de los vados no pagados en la época, donde el exjugador del Barça era uno de los que no habían sido liquidados. La intención de colocar esos bolardos delante de la puerta de su casa era para que no se pudiera aparcar dentro, como represalia por no pagar lo que se debía.

La casa, situada en la avenida Pearson de Barcelona, nunca fue el lugar de residencia de Piqué y de su exmujer, Shakira, cuando vivían juntos en Barcelona. Compraron el lugar como una futura inversión, y ahora, según el medio, el jugador quiere reedificar su propiedad.